Vụ người phụ nữ ly hôn 3 năm vẫn bị chồng cũ bạo hành, làm nhục cả gia đình: Lời kể đầy bất lực của người mẹ già ngày đêm nơm nớp không yên

Tối 28/11, bà Hoàng Thị Ngân (mẹ của chị Nguyễn Phương Anh (sinh năm 1993, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa - Hà Nội – nạn nhân trong vụ việc bị chồng cũ bạo hành và làm nhục cả gia đình dù đã ly hôn 3 năm) đã có những lời chia sẻ đầy đắng cay và bất lực.



lời kể đầy bất lực của người mẹ có con gái ly hôn 3 năm vẫn bị chồng cũ bạo hành và làm nhục cả gia đình_1

Theo bà Ngân, con gái bà ly hôn chồng là Đỗ Vinh D. (SN 1984, HKTT ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) từ 3 năm trước chỉ vì không chịu nổi những trận đòn và sự cục tính của chồng.

Cũng kể từ đó D. luôn giở trò Chí Phèo, bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người xung quanh, anh ta vẫn thường lui tới gia đình với lý do gặp con nhỏ (cháu Anh Th.)

"Dù tạo điều kiện cho nó đón, chăm sóc hoặc thăm nuôi con nhưng nó vẫn lấy cớ để đến nhà đập phá, hành hung bất cứ ai trong gia đình, khiến cuộc sống nhà tôi đảo lộn, vợ chồng ly tán", bà Ngân cho hay.

Bà Ngân chia sẻ về sự việc bị con rể cũ bạo hành cả gia đình

Sự việc kinh hoàng nhất khiến bà Ngân không thể quên, đó là ngày 07/11/2017 sau khi đón cháu Anh Th. về bán hàng tại 66 ngõ chợ Khâm Thiên, anh D. lao tới bế lấy cháu, và nói: "Bây giờ mày có cấm được tao đón con tao không. Tao đi tù 20 năm cũng phải đâm chết con chó già như mày."

Vì sợ hãi nên bà Ngân phải đứng nhìn con rể cũ bế cháu đi. Tối hôm đó, chị Phương Anh đã trình báo công an phường Trung Phụng và được công an phường Trung Phụng cùng tổ hình sự công an quận Đống Đa phối hợp tìm kiếm và bắt giữ anh D.

Đến 5h sáng hôm sau, tổ hình sự quận Đống Đa bắt được anh D. và trao trả lại cháu Anh Th. nguyên vẹn cho gia đình bà Ngân.

"Dù vậy, ngay sau khi rời khỏi trụ sở công an, nó lại gọi điện thoại đe dọa con gái tôi với những lời lẽ thô tục khiến con bé hoang mang tột độ. Mỗi lần đi đến nhà tìm vợ cũ để bạo hành, thì D. đi cùng vài đối tượng lạ, chúng dùng mọi cách làm cho gia đình tôi điêu đứng", bà nói.

Bà Ngân cùng con gái không dám về nhà từ hơn 2 năm qua

Bà Ngân còn cho biết, ngay sau hôm tòa xử xong vụ ly hôn giữa con gái và D., ra khỏi cổng, đối tượng đã lao vào đánh đập chồng bà, gây thương tích 13% cho ông.

"Sau lần đấy, nó vẫn nhởn nhơ mà không bị đi tù. Tiếp tục, nó vẫn đến nhà tìm bất cứ ai để hành hung, bất chấp mọi sự can ngăn của mọi người. Hễ mà gọi công an thì nó lại bỏ đi. Cũng chính vì nó hành hạ như vậy khiến chồng tôi phải đi xa làm ăn, mẹ con tôi phải đi thuê nhà để ở".

Bà Ngân cho biết thêm, mới đây nhất, vào ngày 24/11 đối tượng D. lại tiếp tục tìm đến nhà con trai bà gây rối. Khi công an phường Thanh Xuân Nam vào làm việc, đối tượng D. giả vờ đập đầu vào tường ăn vạ.

"Nó triệt đường làm ăn của tôi, có mỗi chỗ bán hàng không dám về, nhà không dám ở. Mẹ con tôi không còn đường nào thoát nên kính nhờ các cơ quan chức năng can thiệp", bà Ngân bức xúc chia sẻ.

Chị Phương Anh đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 27/11, nhận được thông tin, đồng chí chủ tịch UBND phường Trung Phụng đã chỉ đạo các ban ngành phối hợp để có biện pháp ngăn chặn kịp thời mọi hành vi của đối tượng.

Được biết, ngay trong sáng nay, UBND phường Trung Phụng đã có cuộc họp với sự tham dự của các ban ngành, trong đó có Hội phụ nữ, phòng Lao động thương binh xã hội của quận để giải quyết vụ việc này.

Đơn trình báo vụ việc của chị Phương Anh

Như chúng tôi đã đưa tin, trong lá đơn cầu cứu gửi đến báo chí, chị Nguyễn Phương Anh (Sinh năm 1993, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa - Hà Nội) chia sẻ, liên tục trong nhiều năm qua và những ngày gần đây gia đình chị đang phải sống trong sự bất ổn bởi người chồng cũ bạo hành, quậy phá.

Người đàn ông này không chỉ bạo hành vợ cũ bằng mọi hình thức chẳng khác gì nhục hình, mà anh này còn tìm đến những người thân trong gia đình vợ cũ để đe dọa, chửi bới, thậm chí còn hành hung.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Thanh Lương cho hay, sau khi nhận đơn thư phản ánh, công an phường đã xác minh nhân thân anh Đỗ Vinh D. (Sinh năm 1984, ở tổ 31).

Theo công an địa phương, dù anh D. có hộ khẩu ở đây, tuy nhiên, từ 20 năm nay anh D. đã rời khỏi địa phương. Công an phường Trung Phụng, quận Đống Đa cũng đã liên hệ với phường Thanh Lương để xác minh nhân thân người này liên quan đến đơn thư của chị Nguyễn Phương Anh.