Vụ người đàn ông gãy đốt sống ngực nhưng khoan nhầm chân: Tạm đình chỉ 2 cán bộ liên quan

Liên quan đến sự việc bệnh nhân Nguyễn Đức Thịnh (30 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa, Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) bức xúc khi bị bác sĩ khoan chân dù anh bị tổn thương phần cơ thể khác, ngày 18/6 phía Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã có văn bản báo cáo sự việc đến Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Hồ sơ bệnh án cho thấy, bệnh nhân Thịnh được chuyển đến từ bệnh viện Cà Mau ngày 12/6 với chẩn đoán gãy đốt sống ngực D8 – dập tủy ngực. Chẩn đoán khi nhập viện là gãy xẹp thân đốt sống D8/chấn thương do té cao nên bệnh nhân được nhập viện vào khoa Ngoại Thần kinh.

Lẽ ra, phương pháp điều trị tình trạng chấn thương cột sống cho anh Thịnh là bảo tồn, không phẫu thuật, tiên lượng khoảng 6 tháng tổn thương cột sống sẽ khỏi hoàn toàn.



Về việc khoan chân cho anh Thịnh, bệnh viện thừa nhận đã nhầm lẫn trong việc khoan xuyên đinh ở chân bệnh nhân Thịnh. Lẽ ra, đây là chỉ định điều trị cho 1 bệnh nhân khác tên là Lê Văn Long, bị gãy kín 1/3 giữa đùi phải. Sự nhầm lẫn diễn ra vào lúc đang chờ vận chuyển người bệnh từ khoa Cấp cứu đến các khoa điều trị khác.

May mắn là việc nhầm lẫn được sớm phát hiện. Bác sĩ điều trị dừng thủ thuật sau khi xuyên đinh 1/2 lồi củ trước xương chày phải.

Sau sự việc người bệnh được trấn an, xin lỗi, băng vết thương và đang nằm điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh. Hiện tại anh Thịnh tỉnh tiếp xúc tốt, chân tay cử động bình thường, có nẹp lưng.

Theo bệnh viện, vết thương do xuyên đinh nhầm sẽ hồi phục trong khoảng 2-3 tháng, sẽ không ảnh hưởng đến chức năng vận động của người bệnh.



Nắm được thông tin vụ việc, trực lãnh đạo bệnh viện, Phó khoa Cấp cứu trưởng tua, Phó khoa Ngoại Thần kinh đã trực tiếp khám bệnh, hội chẩn đánh giá tổn thương và xử trí chăm sóc tận tình ngay cho người bệnh.

Bệnh viện cũng đã tổ chức hội chẩn chuyên môn gồm Trưởng phòng Y vụ, Lãnh đạo khoa Cấp cứu, khoa Chấn thương chỉnh hình, khoa Ngoại Thần Kinh.

"Đây là sự cố y khoa, ảnh hưởng đến an toàn người bệnh. Bệnh viện quyết định tạm đình chỉ công việc đối với 2 cán bộ y tế liên quan trong thời gian chờ xem xét kỷ luật do vi phạm quy trình xác định người bệnh. Ngoài ra vệnh viện cũng tổ chức tập huấn lại các quy trình an toàn người bệnh cho khoa Cấp cứu và các khoa lâm sàng trong toàn bệnh viện" - đại diện bệnh viện thông tin.

Về phía người bệnh và gia đình, đến thời điểm hiện tại đã đồng ý với việc xin lỗi của bệnh viện và chấp nhận tiếp tục điều trị chấn thương gãy cột sống do té và chờ lành vết thương xuyên đinh nhầm.