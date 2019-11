Vụ người đàn ông đang ngủ trưa bị hàng xóm chém tử vong: Nhiều người nhìn thấy hung thủ mài dao vài ngày trước án mạng

Ngày 14/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ và lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thành Lễ, 27 tuổi, ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An để điều tra về hành vi giết người.



Trước đó, khoảng 13h ngày 12/11, ông Lê Văn H., 51 tuổi, ngụ TP.Tân An đang nằm ngủ trưa trên võng tại nhà riêng thì Lễ lẻn vào nhà của ông H. tại phường 6, TP.Tân An.

Thấy ông H. ngủ say, Lễ đột nhiên dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Ông H. tỉnh ngủ truy hô người thân ứng cứu. Ngay lập tức, mọi người khống chế Lễ và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, ông H. được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi.

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an đã đến làm việc và bắt giữ đối tượng Lễ đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại đám tang của ông H., ông L.S. (ngụ TP.Tân An), em trai của nạn nhân chia sẻ: "Anh H. là anh trai của tôi. Nghe tin anh bị chém và mất tức tưởi, chúng tôi rất bức xúc.

Hôm anh được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, tôi có đi theo và cầu mong anh thoát chết. Thế nhưng, cơ thể anh có nhiều vết thương khá nặng nên không qua khỏi".

"Hôm 12/11, Lễ lẻn vào nhà vào giờ trưa nên không ai hay biết để cảnh giác. Anh H. đang ngủ thì bị đâm liên tục. Sau khi gượng dậy cầu cứu, anh bất tỉnh và chảy máu rất nhiều.

Con trai anh chạy ra ngăn cản đối tượng Lễ cũng suýt nữa mất mạng. Đối tượng lia dao một chút nữa thì trúng cổ cháu tôi", ông S. cho biết thêm.

Cũng theo ông S., tại đám tang của ông H., khi mọi người quây quần chia buồn với gia đình, hàng xóm tiết lộ việc họ nhìn thấy Lễ mài dao trước ngày chém chết ông H.. Thông tin này khiến gia đình không khỏi rùng mình.

Tại địa phương, nhiều người biết Lễ có uống thuốc điều trị bệnh thần kinh nhưng không nghĩ đối tượng bị tâm thần. Họ càng không đề phòng, bởi Lễ chưa có hành vi nào gây nguy hiểm cho lối xóm.

Người thân đau buồn khi ông H. chết quá tức tưởi, oan uổng.

"Chỉ có một vài lần, Lễ cầm đá chọi vào nhà bà con hàng xóm. Việc chọi đá đó cũng không gây thiệt hại gì nghiêm trọng nên ai cũng nghĩ Lễ bị bệnh nhẹ thôi. Lễ không có giấy tờ bị bệnh tâm thần đâu", ông S. cho biết.

Cũng theo gia đình ông H., mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, khiến họ đau đớn tột cùng. Hiện gia đình đang tổ chức tang lễ và chôn cất nạn nhân vào ngày 15/11.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ.