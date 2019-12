Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong tại TP.HCM: Đau lòng người mẹ ôm con tử vong cạnh người dì

Chiều ngày 8/12, tại nhà riêng ông S. (thân sinh chị D. và chị H.) đang tổ chức tang lễ cho những nạn nhân xấu số mất trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 7/12 tại TP.HCM.



Thời điểm phát hiện thi thể 3 nạn nhân tử vong trên tầng 2 căn nhà, những người chứng kiến đã sững sờ, bàng hoàng khi trước mắt họ là hình ảnh chị H. ôm con gái che chắn cho con gái trong cơn lửa dữ, bên cạnh là chị D., trong tư thế đang cố gắng bò ra ngoài. Tuy nhiên đau lòng thay khi cả 3 đã không thoát khỏi ngọn lửa ác nghiệt.

Thi thể các nạn nhân lần lượt được đưa vào nhà riêng.

Có mặt tại ngôi nhà người chú ruột để lo tang lễ cho các em và cháu, anh H. cho biết: "Căn nhà này là của chú S. xây cất cho các con ở. Chú có dãy nhà gần 10 căn sát nhau tính từ mặt đường Huỳnh Tấn Phát vào đường Võ Thị Nhờ, căn nhà bị cháy là chú xây cho con gái ở, cách nhà chú 2 căn".

"Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 3 người đều là phụ nữ. Phía dưới nhà có một bộ sofa và 2 chiếc xe máy bít ngang cầu thang, nên khi cháy, nạn nhân không thể đi xuống".

Bên cạnh đó, mặc dù phía tầng trên của căn nhà có lối đi thông nhau sang các căn khác. Tuy nhiên, vì khói lửa mù mịt nên nạn nhân mắc kẹt và xỉu tại chỗ".

Lối thoát căn nhà bị lửa bịt kín.

Bà N., bán quán ăn phía đối diện hiện trường đến viếng nạn nhân kể lại: "Lúc đó, ông S. đang ngồi trên tầng 2 căn nhà bên cạnh. Khi nghe mùi khét nên ông chạy ra ngoài kiểm tra, phát hiện nhà con gái đang cháy. Hoảng hốt chạy xuống kêu người cùng đập cửa, nhìn vào bên trong thấy ổ điện đang cháy lan sang bộ ghế sofa. Tiếng ú ớ của nạn nhân vang lên bên trong được vài lời rồi tắt lịm".

"Hàng chục người đứng bên ngoài tìm mọi cách tiếp cận vào trong ngôi nhà nhưng không thể làm gì, cánh cửa chính bằng sắt đang đỏ rực vì sức nóng. Phải đến khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, khi vào được bên trong phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong", người thân nạn nhân ngậm ngùi.

Rất đông người dân đến viếng các nạn nhân.

Người chị dâu sát bên căn nhà bị cháy ngồi rót nước mời khách đến viếng đám tang kể lại: "Thời điểm cháy do đều là phụ nữ, và có lẽ các em cùng cháu ngủ say nên không phát hiện kịp. Khi lửa đã bốc cao, khói bao trùm, họ mất phương hướng và không tìm thấy lối thoát ra ngoài. Mặc dù khi đó đứa em nhà bên cạnh đứng trên lầu kêu gọi, đập cửa tìm cách chạy sang nhưng khói lửa mù mịt nên đành chịu".

Thành kính thắp nén hương cho người xấu số.

"Em H. đã ly hôn chồng và ở một mình nuôi con. Buổi tối cả nhà mới tập trung nói chuyện vui vẻ với nhau đến hơn 11h khuya mới đi ngủ, sau đó hơn 1h sáng thì xảy ra sụ việc đau lòng. Có lẽ do các em ngủ say nên không biết. Lúc đó người em nhà bên cạnh cũng tìm cách chạy sang bằng lối đi bên trên lầu, nhưng do khói lửa mù mịt nên cũng không đi được", chị dâu nạn nhân nói.

Xót xa hình ảnh 3 cỗ quan tài để cạnh nhau trong nhà ông S..

Người chị dâu nạn nhân cay đắng: “Trong nhà không có đàn ông nên 3 người mới không kịp phản ứng và xử lý thế nào. Em tôi khổ lắm, một mình nuôi con mong con khôn lớn thành người. Nhưng giờ thì…”.

Tang lễ được cử hành trong ngày đông cuối năm.

Bà P., người dân địa phương đến thắp hương cho các nạn nhân không cầm được nước mắt: “Hôm qua tôi còn gặp họ mà giờ thì họ đã không còn. Ôi quá tang thương! Ban đầu cứ nghĩ chỉ có 1 người mắc kẹt chứ không ngờ có tới 3 nạn nhân, nạn nhân nhỏ nhất là bé 2 tuổi, cháu dễ thương lắm. Đau lòng quá”.

Diễn biến vụ hỏa hoạn

Theo PCCC TP.HCM, khoảng 1h28 phút, lực lượng nhận được tin báo cháy ở căn nhà đầu đường Võ Thị Nhờ (hẻm 487 đường Huỳnh Tấn Phát cũ), phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Khoảng 1h34, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 7 cùng một số đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường tiến hành chữa cháy, tiếp cận căn nhà.

Tuy nhiên, cánh cửa sắt căn nhà bị khóa bên trong bằng nhiều ổ khóa loại tốt nên lực lượng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vào trong.

Khi tiếp cận vào trong căn nhà dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong trên tầng 2 gồm: chị N.T.N.D. (SN 1974), chị N.T.M.H. (SN 1978, em ruột chị D.) và bé N.M.T. (SN 2018, con chị H.).

Nhiều người dân cho biết họ phát hiện đám cháy rất sớm khi tầng trệt căn nhà chỉ mới bốc khói nhưng không thể dập được ngọn lửa vì bị vướng lớp cửa sắt khóa nhiều ổ khóa và lớp cửa kính cường lực bên trong.

Đến Trưa ngày 7/12, thi thể 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại TP.HCM được đưa từ nhà xác bệnh viện về nhà riêng của ông S. để làm tang lễ.