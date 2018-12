Vụ hành hung nữ nhân viên hàng không: Phạt mỗi nhân viên an ninh 4 triệu đồng

Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa ra quyết định xử phạt hành chính với 4 nhân viên an ninh tại sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) do chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ trong vụ côn đồ gây rối, hành hung nữ nhân viên hàng không của hãng Vietjet xảy ra ở sân bay Thọ Xuân ngày 23-11 vừa qua.

Các nhân viên an ninh hàng không (áo sáng màu) đã không can thiệp khi nữ nhân viên hãng Vietjet (áo đỏ) bị những người mặc quần áo sẫm màu hành hung - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, 4 nhân viên an ninh: Trịnh Hồng Quân, Vũ Quốc Hội, Trịnh Ngọc Hoàn và Đào Văn Dũng bị xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng. Nguyên nhân do những nhân viên an ninh này thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng mà chưa uy hiếp đến an ninh hàng không, an toàn hàng không.

Trước đó, sau khi tiến hành bình giảng vào cuối tuần trước, các bên đã đi tới kết luận lực lượng an ninh cơ động sân bay Thọ Xuân đã phản ứng kịp thời để ngăn chặn các đối tượng gây rối. Tuy nhiên, lực lượng an ninh kiểm soát và an ninh soi chiếu chưa thực hiện đúng chức trách được giao. Do đó, cơ quan hữu quan thực hiện xử phạt hành chính theo quy định. Đồng thời, cảng vụ cũng yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, để xử lý tốt hơn trong các sự cố về sau.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 23-11, Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng đến nhà ga hành khách của Cảng hàng không Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân) để tiễn người quen. 3 người này nhờ chị Lê Thị G. (nhân viên Hãng hàng không Vietjet Air) chụp ảnh cho cả nhóm. Tiếp đó, nhóm người này đòi chị G. chụp ảnh chung cùng nhóm, nhưng bị từ chối vì lý do đang làm việc. Cả 3 liền chửi bới, đồng thời An xông tới dùng điện thoại đập vào đầu và tát vào mặt chị G.. Bà Lê Thị H. (đại diện của Vietjet Air tại sân bay Thọ Xuân) ra can ngăn thì bị Nhị tát vào mặt và đạp vào người, khiến bà này ngã xuống đất. Hai nhân viên kiểm soát an ninh tại vị trí ga đi là Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội đứng gần đó cũng bị Dũng đánh vào mặt và tay

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 thanh niên trên để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức có quyết định cấm bay 1 năm, đồng thời kiểm tra trực quan 12 tháng tiếp theo đối với 3 đối tượng trên.

Trong khi đó, theo video clip được đẩy lên mạng, sự việc xảy ra trước mặt 3 nhân viên kiểm soát an ninh hàng không nhưng không ai có hành động can ngăn hay khống chế. Nhiều người khi xem đoạn video clip về sự việc tỏ ra bất bình không chỉ vì sự hung hãn, côn đồ của nhóm thanh niên mà còn bởi phản ứng chậm chạp của những nhân viên an ninh hàng không.