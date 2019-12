Vụ gã đàn ông đốt bệnh viện, đòi hiếp dâm nữ y tá: Nạn nhân vẫn còn hoảng loạn

Ngày 27/12, Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hội (31 tuổi, trú xã Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi đốt bệnh viện, đánh đập và khống chế nữ y tá của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập.



Ông Nguyễn Việt Dương - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cho biết, việc bệnh nhân Hội đốt bệnh viện khiến nhiều tài sản bị hư hỏng. Cụ thể, buồng bệnh tại tầng 2 khoa Ngoại bị hư hỏng nhiều thiết bị, máy móc. Nhiều cửa kính vỡ. Trần, tường bệnh viện bị khói bám đen.

Bệnh viện bị Hội đốt hư hỏng nhiều tài sản, thiết bị máy móc.

Ông Dương cho biết, toàn bộ diễn biến vụ việc này đã được camera an ninh của bệnh viện ghi lại. Hiện công an cũng đã trích xuất những đoạn camera an ninh này để phục vụ công tác điều tra.

Qua dữ liệu camera cho thấy, tối 25/12, Hội vào Khoa cấp cứu của bệnh viện để các bác sỹ xử lý vết thương gãy xương ở gót chân. Bệnh nhân này sau đó được cho vào nhập viện và chuyển lên khoa Ngoại điều trị.

Hơn 3h ngày 26/12, Hội tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh. Tại đây, Hội đốt khiến nhà vệ sinh bùng cháy. Đối tượng này đó trở về buồng bệnh của mình rồi đốt chăn ga, gối đệm.

Hội đập vỡ nhiều cửa kính buồng bệnh.

Đám cháy bùng lớn, khói đen phủ kín, những người bệnh xung quanh và người nhà tỉnh la lối và bỏ chạy ra ngoài.

"Bệnh nhân này cởi quần vứt xuống đất, mang chiếc balo ra sau lưng, rồi đập vỡ mấy cửa kính trong buồng bệnh. Do chân đau nên Hội lết từ phòng bệnh ra phía ngoài hành lang.



Nghe tiếng hô hoán, một số y bác sỹ đến. Nữ y tá đó không trực tại khoa này, nhưng trực ở khoa tầng 3 nghe thế cũng chạy xuống để giúp đỡ.

Khi chạy đến thấy bệnh nhân Hội đang lết ra, nữ y tá đến gần để giúp đỡ thì liền bị tên này túm tóc, đập đầu xuống nền nhà và liên tiếp đánh đập", Giám đốc Bệnh viện nói và cho biết, nam bệnh nhân này còn xé quần áo của y tá với ý định hiếp dâm nhưng bị kháng cự.

Khói đen bám kín trần, tường bệnh viện sau vụ cháy.

Sau khi được cảnh sát giải cứu, nữ y tá có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi. Các y bác sỹ sau đó đã đưa y tá vào kiểm tra sức khỏe và chăm sóc điều trị.



Đối tượng Hội bị cảnh sát khống chế tại hiện trường.

Đối tượng Hội sau đó cũng được cảnh sát đưa về bàn giao cho Công an TX. Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

"Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến bệnh nhân này đốt bệnh viện rồi có những hành động như vậy. Nhưng qua camera an ninh ghi lại được thì người này tự dưng châm lửa đốt giường bệnh rồi có những hành động không kiểm soát, chứ không có ai tác động hay chửi bới người này.

Y tá bị khống chế hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Cô này ban đầu nôn ra máu, bị thâm tím và trầy xước ở ngực. Sau khi được chăm sóc hiện sức khỏe của y tá này đã ổn định nhưng vẫn còn hoảng loạn", Giám đốc Bệnh viện nói và cho biết, thai 3 tháng tuổi của nữ y tá không bị ảnh hưởng sau vụ việc.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm đối tượng Hội trước pháp luật.