Vụ dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh: Nghi phạm đã ra đầu thú

Sáng 2/10, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đối tượng Lê Hoàng Anh (30 tuổi, trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) đã đến trụ sở công an đầu thú sau 10 ngày bỏ trốn.

Lê Hoàng Anh chính là nghi phạm dùng súng bắn chết anh Trần Cao Nguyên (34 tuổi, trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Do mâu thuẫn từ trước, khoảng 15h ngày 20/9, Trần Cao Nguyên và một nhóm thanh niên đến gặp Lê Hoàng Anh để giải quyết.

Hiện trường xảy ra sự việc

Thấy vậy, Anh đã dùng súng thể thao bắn một phát vào vùng ngực Nguyên khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, Lê Hoàng Anh và nạn nhân Trần Cao Nguyên đều là những người làm nghề cầm đồ trên địa bàn huyện Đức Thọ. Sau khi gây án, đối tượng Lê Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Anh để điều tra về hành vi Giết người. Hiện, cơ quan Công an Hà Tĩnh đã tạm giữ nghi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra.