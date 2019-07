Vụ dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ: Được tại ngoại, bị can Đinh Bằng My tự "giam mình" trong nhà?

Đất Việt đưa tin, ngày 14/7, một lãnh đạo UBND Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) xác nhận thông tin, bị can Đinh Bằng My (58 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) đã được cơ quan chức năng cho tại ngoại, trở về cư trú tại địa phương.

Kết luận điều tra cho thấy, Công an huyện Thanh Sơn không có tài liệu chứng minh thông tin các nạn nhân bị thầy Hiệu trưởng giở trò đồi bại. Vì vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự bị can Đinh Bằng My về hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác.

Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật sư Intrerla nêu quan điểm, trong vụ việc này cơ quan công an dùng biện phép cho bị can tại ngoại là không sai luật.

"Nếu phía bị hại cảm thấy việc bị can được tại ngoại mà đe dọa chính sự an toàn của mình thì có quyền khiếu nại. Theo nguyên tắc, lời khai của các bị hại phải phù hợp với tại liệu và các chứng cứ khác. Không có những chứng cứ khác thì lời khai của các bị hại chỉ là một phía. Ngay cả trong trường hợp bị can nhận tội là có các hành vi đó thì cũng không thể kết tội họ", luật sư Hòe phân tích.

Bị can Đinh Bằng My được cho tại ngoại.

Trong khi đó, luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, vụ việc này nhiều điểm cần làm rõ.

Theo ông, chứng cứ thì phải thu thập, ở đây lời khai cũng là chứng cứ. Còn thu thập chứng cứ phải bằng nhiều nguồn, nhiều người nói, qua nhân chứng, hình ảnh, bút tích, tài liệu, giấy tờ, dấu vết trên thân thể.

Vụ việc này đã xảy ra lâu rồi thì không còn dấu vết nào trên cơ thể. Bởi vậy, nói không có tài liệu là không thuyết phục. Phải tham ô tài chính, kế toán mới cần sổ sách tài liệu chứ trong việc này tài liệu lưu trữ ở đâu?

Theo luật sư Tám, việc thu thập chứng cứ là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng còn các nạn nhân có sao người ta nói vậy. Việc này phải dựa vào lời khai của các nam sinh, nếu có 2 lời khai trùng nhau là đã giải quyết, xử lý được rồi.

Nếu lời khai của các nam sinh không đúng, cơ quan điều tra phải chứng minh được là sai ở đâu thì mới thuyết phục. Trong vụ việc này, các bên liên quan có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn.

Ở một diễn biến khác, thông tin trên báo Dân Việt, chia sẻ về vụ việc, những người hàng xóm cho hay, ông Đinh Bằng My được về nhà khoảng 1 tháng nay, tuy nhiên chỉ quanh quẩn trong nhà mà không ra ngoài.

"Biết ông ấy được tại ngoại, nhưng chẳng bao giờ thấy ông ấy ra khỏi nhà cả, cửa thì lúc nào cũng đóng kín mít, thỉnh thoảng đi qua cũng nhìn thấy ông ấy đi đi lại lại trong nhà", bà N - hàng xóm của ông My cho biết.

Còn theo ông N.V.H, khi sự việc chưa xảy ra, ông My là người khá hòa đồng, tốt tính. "Cũng là người hàng xóm thân thiết, biết ông ấy được tại ngoại nhưng tôi cũng không dám sang chơi, hỏi thăm vì sợ ông ấy ngại", ông H. chia sẻ.

Trước đó, ông My bị Công an huyện Thanh Sơn đề nghị truy tố về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi với cáo buộc đã lạm dụng tình dùng nhiều nam sinh của trường trong một khoảng thời gian dài.