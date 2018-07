Vụ cô gái nghi bị tra tấn dã man: Sau nửa tháng đánh đập, nạn nhân phát hiện bị sẩy thai

Chiều 21/7, Công an huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) cho biết, đã mời người nhà chị Y Nhiêu (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei) lên xác minh thông tin việc chị bị chủ nhà tên Nga (ngụ tỉnh Gia Lai) đánh đập với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Chị Nhiêu đau đớn kể lại sự việc xảy ra.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, lực lượng công an đã đưa chị Nhiêu đi chữa trị và khám thương tích. Đồng thời, Công an TP Pleiku cũng đã mời bà N.T.H (tên thường gọi là Nga, SN 1979) lên cơ quan công an làm việc nhưng phát hiện người này có biểu hiện ngáo đá nên đã đưa đến Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh.

Gia đình chị Nhiêu là người đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn. Là con út trong gia đình có 7 anh chị em, năm 2014, chị Nhiêu xuống TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) xin làm thuê tại một quán cà phê có bà chủ tên Nga.

Chị Nhiêu cho hay, mỗi tháng bà Nga trả cho chị 3,5 triệu tiền công. Thời gian đầu, cứ buổi sáng, chị đến quán cà phê để dọn dẹp, rửa ly còn buổi chiều về nhà làm công việc tại nhà bà Nga. Thế nhưng, sau đó bà Nga cho rằng chị Nhiêu có quan hệ với chồng mình nên thường xuyên đánh đập, tra tấn.

Vết thương ở tay.

Cho đến đầu tháng 6/2018, bà Nga cho rằng chị Nhiêu ăn trộm tiền nên đã dùng cây sắt đánh, sau đó lấy bàn ủi nóng dí vào tay trái. Có khi lấy cây sắt hơ nóng rồi dí lên người. Ngoài ra, bà Nga còn lấy dao lam rạch mặt, bẻ răng, cắt tai,... chị Nhiêu. Bị đánh đập nhiều lần, chị Nhiêu bị sẩy thai 5 tháng tuổi vào khoảng tháng 6/2018.

Do đó, tôi không có cách nào để báo cho cơ quan chức năng, liên lạc với người hay nhờ người cứu giúp. Sau khoảng nửa tháng bị đánh đập, đạp lên bụng, tôi thấy đau bụng nên đi vệ sinh thì phát hiện mình đã bị sẩy thai.

Thế nhưng, bà ấy cũng không đưa đi hay cho tôi đến bệnh viện. Đứa bé là con của một thanh niên ở Gia Lai tôi quen lúc đi làm thuê. Thế nhưng, khi xảy ra sự việc này, tôi không dám nói gì cho anh ấy" – chị Nhiêu kể.

Cho đến ngày 9/7, chị Nhiêu bị đánh ngất xỉu nằm bên ven đường, người dân thấy đã đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, sau đó được chuyển về điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei. Các bác sĩ tại trung tâm y tế trên cho biết chị Nhiêu bị nhiều vết bỏng, sẹo toàn thân, có vết thương nhiễm trùng ở vùng tai 2 bên, một ngón tay bị nhiễm trùng có mủ và hoại tử...

Chị Nhiêu cho hay: "3 chiếc răng cửa bị gãy là do bà ấy lấy búa đập trước nhưng không rụng nên bà ấy đã dùng kìm nhổ. Cứ thế, tai tôi bị đứt, bị thương là do bị dùng kìm cắt kẽm kẹp, tay bị đập bằng búa dẫn đến dập xương. Nhiều lần, bà ấy lấy cây sắt đập, rồi lấy chân đạp, vùng ngực cũng bị lấy bàn là ủi. Thậm chí, bà ấy còn dùng cả cây gỗ đã đóng đinh đập lên đầu, lên mặt, hai bàn tay gây chảy máu…".

Vết sẹo in hằn khắp khuôn mặt, đầu chị Nhiêu.

Vết bỏng ở khu vực vùng kín.

Ngực nạn nhân chi chít vết bị bỏng.

3 chiếc răng cửa bị gãy.