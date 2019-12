Vũ Cát Tường lên tiếng khi bị cho là cố tình mang chuyện yêu đương riêng tư vào Album mới

Vũ Cát Tường vừa tổ chức Sneakshow cho album Inner Me tại TP.HCM với sự tham gia của các chuyên gia âm nhạc và giới truyền thông. Là nghệ sĩ đầu tiên của Vbiz làm Sneakshow cho album, Vũ Cát Tường mong muốn cùng các khách mời thưởng nhạc và được trực tiếp chia sẻ cũng như lắng nghe những góp ý, nhận xét từ mọi người.

Inner Me là Album song ngữ đầu tiên của Vũ Cát Tường, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp sáng tác của nữ ca sĩ. Nếu album Stardom ra mắt năm ngoái là câu chuyện tìm tòi những điều mới mẻ trong âm nhạc của Vũ Cát Tường thì với Inner Me của năm 2019, nữ ca sĩ thử thách mình khi vừa hát vừa sáng tác bằng tiếng Anh.

Album Inner Me được Vũ Cát Tường thực hiện ở Việt Nam và phòng thu United Recording tại Los Angeles - Mỹ với sự hỗ trợ từ các producer là Michael Choi, Benjamin James và Minh. Sau quá trình làm việc ở phòng thu huyền thoại Hollywood, Vũ Cát Tường cho rằng cô đã có thể vượt qua giới hạn của bản thân mình.

Nói về những khó khăn khi sang Mỹ làm việc, Vũ Cát Tường nói cô xem đó là khoảng thời gian quý giá. Cô học được quy chuẩn làm việc của Hollywood, biết được áp lực khi làm việc với những người thuộc hàng top đầu thế giới. "Ngày đầu tiên làm việc, ai vừa vào cũng xong ngay trong khi giọng của mình chưa được ổn định và có rất nhiều sai sót, chú Michael Choi cũng căng thẳng" - Vũ Cát Tường chia sẻ.

Chia sẻ về dòng chữ "Tặng em" trong Album cũng như câu chuyện tình được truyền tải dựa trên những ca khúc, Vũ Cát Tường cho biết: "Chữ em đó không phải là một người mà còn là chính Tường. Stardom trước đó là một tảng băng bạn thấy được 10% ở trên - một con người cứng đầu và ngông nghênh với con đường bản thân đã chọn và cũng là một thủ lĩnh khám phá những vùng đất chưa ai tới hay áp lực với ánh hào quang và cả sự mong đợi của mọi người. Trong Inner Me lần này, Vũ Cát Tường muốn khán giả thấy được một mặt khác, có một chút gì đó yếu đuối".

"Người ta nói càng thành công sẽ càng có xu hướng "gồng" - muốn người khác thấy mình mạnh nhất nhưng Tường thấy khi bản thân mình bay trong sáng tạo, Tường muốn thể hiện nhiều hơn từ việc Tường yêu rất đau khổ, thấy chính mình thay đổi và có những thay đổi mà khán giả hỏi rằng Vũ Cát Tường ngày xưa đâu rồi. Nhưng chính Tường phải nói rằng, mình đã trưởng thành và bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp sáng tác".

"Tình yêu mà bạn thấy được khi nghe Album có thể là tình cảm riêng tư của Tường. Dĩ nhiên nó phải bắt nguồn từ Tường, Tường xác nhận điều đó nhưng Tường muốn khi khán giả nghe những ca khúc này, họ không chỉ nhìn thấy Tường hay cố gắng tò mò "em" là ai mà họ phải thấy bản thân họ trong cuộc sống cũng có những lúc phải gồng như vậy. Hãy nhìn sâu vào, thả lỏng bản thân đừng sợ ai làm tổn thương mình".