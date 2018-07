Vụ bé gái 5 tuổi bị cô giáo tát: Phát hiện cục máu trong tai bé, gia đình gửi đơn tới Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM

Tối 28/7, trao đổi với chúng tôi, luật sư Đỗ Ngọc Thanh - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết Hội vừa tiếp nhận đơn cầu cứu của anh Tuấn (ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) về việc bé P.T.N.D (5 tuổi, con gái anh Tuấn) bị cô H.P (26 tuổi, cơ sở mầm non A.S.V) tát liên tục vào mặt khiến bé sưng tái, lệch má phải.

Tâm lý của bé D. hiện tại rất hoảng loạn sau khi bị cô giáo tát vào mặt.

Bé bị viêm tai, phát hiện có một cục máu bầm trong tai bé khiến gia đình lo sợ.

Theo đó, sau hai ngày được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tật, sáng 28/7, bé D. nói đau ở tai, liên tục òa khóc nên anh Tuấn mới đưa bé đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, các bác sĩ đã lấy trong tai bé D. một cục máu bầm và kết luận ban đầu bé bị viêm tai giữa cấp P - viêm mũi họng khiến gia đình bé vô cùng lo lắng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tuấn cho biết đến giờ phút này, anh không thể chịu đựng được khi tình trạng sức khỏe của con gái anh có những biểu hiện bất thường sau việc cô P. tát liên tục vào mặt.

Trước tình hình sức khỏe của bé D., gia đình nhờ sự hỗ trợ của các luật sư.

Ban đầu, bé bị lệch một bên má nhưng ở mức độ nhẹ.

Anh Tuấn tâm sự, ban đầu anh không muốn làm lớn chuyện, vì hoàn cảnh cô P. cũng rất đáng thương. Kết quả giám định ban đầu cho thấy bé D. chỉ lệch một bên má, điều trị kết hợp với uống thuốc sẽ khỏi nên anh không muốn cô P. bị truy tố trách nhiệm hình sự, đồng thời sẵn sàng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cô nếu có ra tòa.

Tuy nhiên, kết quả khám bệnh của bé hôm nay khiến anh rất bức xúc bởi bé D. ngoài mặt sưng tím, tâm lý hoảng sợ, không dám đi học trở lại thì hôm nay tai bị nhức và có máu bầm trong tai.

"Giờ gia đình tôi không còn cách nào khác, vì sức khỏe con bé như vậy nên phải nhờ đến các luật sư của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để hỗ trợ pháp lý", anh Tuấn nói.

Vết bầm trên khuôn mặt của bé D. vẫn còn sau 3 ngày.

Đơn yêu cầu sự hỗ trợ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

Về phía Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, sau khi tiếp nhận đơn của gia đình bé D. sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để hỗ trợ, giúp đỡ cho bé.

Thông tin từ phía Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng cho biết trong ngày 28/7 đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng T.T.H.P (26 tuổi, giáo viên cơ sở mầm non A.S.V) về để điều tra làm rõ về tội "Hành hạ người khác". Hiện cô H.P đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Bình Chánh.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 10h45 ngày 25/7, sau khi ăn trưa bé D. bị nôn ói. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân, giúp bé D. ăn uống trở lại, cô H.P (26 tuổi) đã dùng tay tát, đánh thẳng vào mặt bé D. rất nhiều lần khiến mặt bé sưng tái rồi các cô giáo chườm nước đá, trứng gà để vết thương bớt sưng.

Sau khi đón bé tại trường mầm non, bà nội bé gái phát hiện sự việc, sau đó đã trình báo lên chính quyền xã Đa Phước để điều tra xử lý.