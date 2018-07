Vụ án bí ẩn từng khiến cả Mexico dậy sóng: Bố mẹ báo con gái mất tích, hơn 1 tuần sau lại tìm thấy xác cô bé ngay cạnh giường

Tháng 3 năm 2010, tại thị trấn Huixquilucan, Mexico, đã xảy ra một vụ án mạng gây rúng động cả nước. Nạn nhân là bé gái 4 tuổi, Paulette Gebara Farah, bị chậm phát triển nên không biết nói và đi lại khó khăn.



Paulette mắc chứng chậm phát triển nên không biết nói và đi lại cũng khó khăn.

Trước đó vào ngày 22/3, vợ chồng Lizette Farah và Mauricio Gebara, phụ huynh của Paulette được một trong hai người vú em thông báo rằng con gái họ bỗng nhiên mất tích. Cả nhà liền tìm kiếm khắp mọi nơi, lục tung mọi ngóc ngách trong căn hộ của mình đồng thời đi hỏi thăm khắp khu dân cư mình sinh sống cũng không thể tìm thấy con gái ở đâu cả. Điều đáng nói là Paulette mắc chứng chậm phát triển không thể nói chuyện, cũng không thể đi lại một cách thoải mái, vậy mà chẳng hiểu tại sao cô bé có thể mất tích mà không một ai tìm ra?



Áp phích lớn về cô bé Paulette được treo ở khắp nơi.

Đến cuối cùng, Lizette và Mauricio đã báo tin cho cảnh sát, đồng thời họ thông báo trên các phương tiện truyền thông, thậm chí treo những tờ áp phích in hình Paulette ở khắp mọi nơi, hy vọng nhờ vào sức mạnh cộng đồng mà con gái của mình sớm được trở về nhà. Một tuần lễ trôi qua trong vô vọng. Paulette liệu có phải đã bị ai đó bắt cóc? Nếu bị đi lạc, làm sao em có thể tồn tại một mình trong tự nhiên? Gần như toàn bộ người dân Mexico đều ngóng đợi từng giờ phút, theo dõi tình hình tìm kiếm cô bé Paulette tội nghiệp.



Hai người vú em nằm trong diện nghi phạm khi thi thể của Paulette được phát hiện.

Thế rồi điều không ai tưởng tượng nổi đã xảy ra. Vào ngày 31/3, khi lực lượng cảnh sát trở lại căn hộ của vợ chồng Lizette và Mauricio để dựng lại toàn bộ quá trình từ lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Paulette, họ bất ngờ phát hiện ra thi thể của cô bé đang trong tình trạng phân hủy được quấn trong một lớp chăn kẹt ở chính giữa lớp đệm và khung giường ngủ bên trong phòng nạn nhân.



Một làn sóng phẫn nộ và hàng trăm câu hỏi từ phía dư luận được đặt ra. Vì sao suốt từng ấy ngày cảnh sát phong tỏa căn hộ điều tra, sử dụng cả cảnh khuyển lùng sục mà không tìm ra xác của cô bé ngay cạnh giường ngủ? Thậm chí mẹ của Paulette từng ngồi ngay trên giường của cô bé đã làm phỏng vấn với các cơ quan truyền thông mà không hề biết đến sự tồn tại của con mình đang mắc kẹt dưới đó?

Không ai có thể tin được thi thể nạn nhân nhỏ tuổi đã ở trong phòng ngủ suốt nhiều ngày liền mà không ai phát hiện ra, kể cả cảnh sát.

Cảnh sát lúc này đã đưa cả Lizette, Mauricio và cả 2 người vú em vào danh sách nghi phạm, nghi ngờ rằng họ đã thông đồng giết chết Paulette và dựng lên màn bắt cóc để che giấu vụ mưu sát. Thực tế cho thấy cả 4 người này đều đưa ra những lời khai không giống nhau qua nhiều lần thẩm vấn về sự mất tích của Paulette càng làm tăng thêm nghi ngờ về độ trung thực của bọn họ.



Người ta còn phát hiện ra rằng đứng trước vụ mất tích của con gái, Lizette hầu như không hề rơi nước mắt và có thái độ rất lạnh nhạt. Có thông tin cho thấy cuộc hôn nhân của vợ chồng Lizette và Mauricio đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Phải chăng người mẹ máu lạnh vì cảm thấy mệt mỏi với đứa con gái tật nguyền nên đã ra tay giết con? Trong khi đó, Lizette khăng khăng cho rằng chính chồng cô là người giấu giếm điều gì mờ ám. Cái chết của Paulette dường như có liên hệ với tất cả những thành viên trong nhà, kể cả hai người vú em.



Giả thuyết cho rằng người mẹ và người bố có khả năng đã nhúng tay vào vụ mưu sát con gái mình.

Đáng ngạc nhiên là kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường lại hoàn toàn đi ngược lại suy đoán của mọi người. Theo kết quả, Paulette đã chết do bị ngạt thở. Rất có thể trong lúc ngủ, nạn nhân đã lăn xuống kẹt giường và bị quấn trong chăn nên dẫn đến tử vong. Thi thể của Paulette không có dấu hiệu bị đánh đập, xâm hại tình dục hoặc từng bị di dời. Trong phiên tòa xét xử vào ngày 4/4, thẩm phán đã ra quyết định thả tự do cho cả 4 nghi phạm bởi chứng cứ cho thấy cái chết của Paulette là do tai nạn ngoài ý muốn.



Vụ án về cái chết của bé Paulette vẫn còn nhiều ẩn tình làm người ta thắc mắc cho đến ngày hôm nay.

Tháng 3 năm 2017, thi thể của Paulette được khai quật lại để gia đình làm lễ hỏa táng cho cô bé sau khi chính quyền địa phương cho biết thi thể nạn nhân không còn là bằng chứng điều tra của vụ án nữa. Vụ án về cái chết bí ẩn của Paulette đã chính thức khép lại, mặc dù vậy cho đến nay, nhiều người vẫn tin rằng nạn nhân đáng thương đã bị mưu sát bởi một trong những người thân trong gia đình cô bé.



