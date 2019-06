Vụ 3 người trong gia đình thương vong ở Tây Ninh: Nghi can là con rể

Ngày 25-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho hay đang gấp rút điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong xảy ra tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu – Tây Ninh.

Theo cơ quan công an, điều tra bước đầu xác định nghi can là Phan Văn Tâm, SN 1981 ấp Hội Tân, xã Tân Hội con rể bà Muội



Trước đó khoảng 9 giờ, ngày 24-6, Công an xã Tân Hội nhận được tin báo từ người dân có vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Châu phối hợp cùng Văn phòng cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ thu giữ con dao có dính máu.

Hiện trường vụ án

Điều tra bước đầu cho thấy Phan Văn Tâm có mâu thuẫn từ trước nên Tâm mang theo 1 con dao đi đến nhà bà Muội để tìm vợ là chị Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 1993) để nói chuyện.

Thấy Tâm cầm theo dao đến nhà tìm con gái nên bà Muội ra can ngăn thì giữa hai người xảy ra xô xát. Tâm dùng dao đâm bà Muội. Thấy mẹ bị chồng đâm, chị Nguyệt chạy đến can ngăn thì xảy ra xô xát với chồng, khiến cả 2 bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân gần đó phát hiện đưa bà Muội, Nguyệt và Tâm đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà Muội đã tử vong trước khi đến bệnh viện.