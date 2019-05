Vụ 2 thi thể đổ bê tông trong thùng ở Bình Dương: 4 bị can đối diện mức hình phạt nào?

Chiều 23/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 phụ nữ để điều tra hành vi giết người trong vụ án "2 thi thể trong thùng đổ bê tông" xảy ra tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Quyết định khởi tố bị can và hồ sơ vụ án đang được chuyển sang VKSND tỉnh Bình Dương chờ phê chuẩn. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.

Bốn bị can bị khởi tố gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, thường trú Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

3/4 nghi can đang bị tạm giữ.

Liên quan đến mức án cho nhóm bị can này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định: "Vụ án xác người giấu trong khối bê tông là một vụ án rúng động dư luận vì những tình tiết như: Giấu xác người trong khối bê tông, 4 bị can liên quan tới vụ án đều là nữ. Họ sinh hoạt và hành tung bí ẩn, có dấu hiệu hành nghề mê tín dị đoan, theo những đạo, giáo mà không được pháp luật cho phép".

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn LS TP Hà Nội.

Trong vụ án này, danh tính hai nạn nhân nam được xác định gồm Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (quê Nghệ An). Theo lời khai ban đầu, các nghi phạm chỉ thừa nhận hành vi là giết chết người tên Thành do mâu thuẫn trong cuộc sống, trong quá trình "tu luyện" còn người đàn ông tên Linh thì tự tử.

Theo đó, luật sư Cường cho rằng: "Nếu lời khai của các đối tượng là đúng, các đối tượng này bị xử lý về tội giết người heo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất là tử hình".

Bồn nước chứa bê tông, nơi phát hiện thi thể.

Cụ thể, Hà và Thảo sát hại nạn nhân bằng cách chích điện, siết cổ rồi phi tang xác một cách man rợ. Hành vi này của 2 nữ bị can là đặc biệt nghiêm trọng nên phải bị xử lý về tội "Giết người" theo điểm i, n khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015, với khung hình phạt từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc lên tới tử hình.

Đặc biệt, đối tượng Phạm Thị Thiên Hà nổi bật lên với vai trò chủ chốt trong vụ án này nên người này phải chịu hình phạt cao nhất.



Bị can Hà có vai trò chủ chốt trong vụ án này nên người này phải chịu hình phạt cao nhất.

Đối với 2 bị can còn lại là bà Hoa và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên cũng bị khởi tố về tội "Giết người" với vai trò đồng phạm. Tùy vào mức độ phạm tội trong quá trình điều tra, mức án của 2 bị can này sẽ được xác định.

Nếu trường hợp trong quá trình điều tra vụ án, phía công an xác định 2 bị can này không tham gia sát hại nhưng biết việc nạn nhân bị giết mà im lặng và tham gia vào quá trình phi tang xác thì có thể bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm" theo Điều 389 hoặc "Không tố giác tội phạm" theo Điều 390 BLHS 2015. Khung hình phạt của 2 tội này lần lượt lên tới 5 năm tù và 3 năm tù.

Ngoài ra, cũng theo luật sư Cường, nhóm người này có thể bị xem xét xử lý về tội hành nghề mê tín dị đoan và các hành vi liên quan đến truyền giáo, đạo trái phép. Nếu có đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể xử lý thêm tội danh khác với nhóm đối tượng này. Tất cả những đối tượng chủ mưu, giúp sức các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội cũng sẽ đều bị xử lý chung về một tội danh với vai trò đồng phạm.

Bên cạnh đó, quan công an cũng sẽ làm rõ tôn giáo mà các đối tượng này đang theo tu tập để xác định trách nhiệm pháp lý và thực hiện công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho xã hội.

Nhóm đối tượng này cũng sẽ phải bồi thường mọi thiệt hại đối với gia đình nạn nhân bao gồm: Chi phí mai táng, một khoản tổn thất về tinh thần cho gia đình nạn nhân và nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có trách nhiệm cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Trước đó, rạng sáng ngày 18/5, khi nghe thông tin công an đang truy tìm thì cả nhóm 4 đối tượng này định bỏ trốn. Tuy nhiên nhân viên khách sạn phát hiện kịp thời, báo cho quản lý khu biệt thự và bị bảo vệ chặn lại trước khi công an đến bắt giữ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã buộc 4 nghi phạm cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.