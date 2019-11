Vụ 2 nữ sinh lớp 10 tử vong ở Hải Dương: Tang thương bao trùm làng quê

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều qua trong quá trình đến trường học, em Nguyễn Thị Thanh Ph.và em Mạc Thị Như Q. (cùng SN 2004,), trú tại phường An Lạc, TP. Chí Linh (Hải Dương) bất ngờ gặp tai nạn tử vong khi va chạm với ô tô khách. Sau khi hoàn thiện công tác khám nghiệm tử thi, chiều muộn cùng ngày cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nữ sinh xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Lễ khâm liệm nữ sinh Q. được gia đình tổ chức lúc 7h sáng nay.

Sáng nay (26/11), PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại gia đình các nạn nhân cũng là lúc họ tộc cùng người thân chuẩn bị làm lễ khâm liệm cho nữ sinh trong tiếng khóc nấc nghẹn, ai oán. Từ chiều qua, khi nhận được tin dữ về vụ tai nạn, làng quê An Lạc trở nên buồn ảm đạm và bao trùm không khí tang thương.

Đúng 7h sáng nay, lễ khâm liệm nữ sinh Q. được gia đình tổ chức trong tiếng khóc ai oán, xót thương. Từ họ hàng đến bà con hàng xóm và người dân khu dân cư Bờ Dọc ai cũng nghẹn ngào...

Người thân, họ hàng.., đến chia buồn trong niềm tiếc thương vô hạn.

Bà Nguyễn Thị H. (người dân địa phương) nói giọng chua xót: "Các cháu còn trẻ quá mà đã đoản mệnh trong khi gia cảnh khó khăn. Lúc nhận tin, chúng tôi ai cũng bàng hoàng vì mới buổi trưa còn gặp cháu đi học về. Khổ nhất là mẹ cháu, đang làm tại công ty thì nhận được tin dữ. Từ chiều qua đến giờ, mẹ cháu Q. như người mất hồn, chỉ gào khóc gọi con…".

Ông Mạc Văn Cường (SN 1967, bố nữ sinh Q.) kể, bình thường hàng ngày con gái ông và một người bạn trong xóm đi học cùng nhau. Tuy nhiên, hôm qua không hiểu sao cả 2 đứa đều hỏng xe nên phải đi nhờ.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nữ sinh Q.

"Sau khi ăn cơm trưa xong, cháu chào tôi đi học và ít phút sau thì tôi nhận được điện thoại của người thân báo tin. Vì chỉ có 1 mình ở nhà nên tôi thông báo cho một số người thân đến chỗ xảy ra tai nạn.

Đến nơi, con tôi cùng cháu Ph. đã được mọi người đưa đến Trung tâm y tế TP. Chí Linh. Tuy nhiên lúc này thi thể 2 cháu đã chuyển xuống nhà xác chờ khám nghiệm tử thi. Bây giờ tôi vẫn không thể tin con gái mình đã mất…", ông Cường nghẹn ngào.

Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà nữ sinh Ph. sinh sống.

Cách đó gần 1km là gia đình nữ sinh Ph. (khu dân cư An Bài). Từ chiều tối qua, người thân họ hàng có mặt tại gia đình nạn nhân để cùng lo công việc hậu sự. 8h sáng nay, lễ khâm liệm cho nữ sinh Ph. được cử hành.

Trước giờ khâm liệm, nhiều bà con hàng xóm cùng họ hàng đến chia buồn, động viên gia đình. Trong căn nhà cấp bốn nằm sâu trong ngõ ấy là những tiếng thở dài, tiếng khóc nghẹn…

Từ lúc nhận tin con gái lớn gặp nạn đến nay, ông Nguyễn Văn Hợp (bố cháu Ph.) không cầm được nước mắt. Tuy nhiên, ông vẫn phải nén nỗi đau như đứt từng khúc ruột để cùng họ tộc lo hậu sự cho con gái. Mẹ đẻ của cháu Ph. thì đang lao động nước ngoài.

Thông báo tin buồn được gia đình nữ sinh Ph. đặt trước cổng.

Bố nữ sinh Ph. kể, do tối hôm trước ông làm ca đêm nên hôm qua về nhà ông ngủ muộn, lúc con xảy ra sự việc, ông Hợp không hề hay biết. Chỉ đến khi được người thân báo tin, ông vội đi xe lên trung tâm y tế thành phố và được bác sĩ thông báo con gái đã tử vong, hiện thi thể được chuyển xuống nhà xác.

Trong lễ tang 2 nữ sinh xấu số sáng nay, người dân An Lạc ai cũng nghẹn ngào thương xót. Các cháu mất đi là nỗi đau khó có thể nguôi ngoai của người thân.

Căn nhà cấp bốn và gia cảnh khó khăn của nữ sinh Ph..

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Mạc Thành Cốc – Chủ tịch UBND phường An Lạc cho biết: "Từ trước đến nay chưa khi nào người dân quê tôi lại chịu nỗi đau lớn như vậy khi cùng lúc mất đi 2 cháu học sinh còn trẻ tuổi trong vụ tai nạn thương tâm. Do đó, sau khi các gia đình đón thi thể các cháu về đã thống nhất hôm nay tổ chức lễ khâm liệm, phúng viếng, truy điệu và an táng trong ngày.

Sáng nay, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn đến phúng viếng, hỏi thăm các gia đình nạn nhân. Trong chiều nay, chúng tôi kết hợp với gia đình tổ chức lễ truy điệu và an táng cho các cháu".

Hiện trường vụ tai nạn vương vãi nhiều mảnh vỡ của các phương tiện.

Trước đó, vào lúc 13h15 chiều 25/11, em Q.. và em Ph. đèo nhau trên xe máy cup 50 BKS 34AB - 007.09 lưu thông trên QL37 đến trường học. Khi đi đến khu vực gần cầu Ninh Chấp (đoạn Đại học Sao Đỏ, cơ sở 2, phường Thái Học) bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô khách BKS 15B - 042.99 do tài xế Trần Văn Tướng (SN 1990), trú tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) điều khiển. Vụ va chạm khiến 2 nữ sinh ngã ra đường tử vong tại chỗ và các phương tiện bị hư hỏng.

Được biết, nữ sinh Q. là con út trong gia đình, còn nạn nhân Ph. là con gái lớn. Hiện các nữ sinh đang học cùng khối 10 trường THPT Trần Phú (TP. Chí Linh).