Vợ trẻ tung chiêu "trị" chồng mê nhậu, say xỉn cả ba ngày Tết khiến dân mạng cười đau ruột

Tết không chỉ làm chị em mệt mỏi vì đống bát đũa chất chồng cần phải rửa mỗi ngày, những giờ đồng hồ cắm mặt trong bếp để nấu nướng cúng kiếng, những trận huyên náo linh đình ồn ào khắp xóm chẳng tài nào ngủ được... mà đôi khi nó còn làm chị em phát điên vì khiến chồng các chị say xỉn thâu đêm suốt sáng, rượu chè mải mê không khi nào tỉnh táo trong cả 3 ngày đầu năm. Đàn ông mà, Tết có ai không làm vài lon bia, dăm ba cốc rượu đâu.

Mới đây, xoay quanh đề tài rượu chè ấy, có một người vợ đã đăng đàn thở than theo hướng rất hài hước vào trong một hội nhóm có rất đông thành viên trên mạng xã hội để nói về việc "trị" chồng xỉn say của mình như sau: "Chồng mình dăm ba ngày Tết nhậu nhiều quá. Mình đuổi lão ra phòng khách ngủ mà vẫn sợ muỗi cắn chị em ạ".

Thoạt nghe, dòng tâm sự tỉ tê về đề tài chẳng mới gì nghe có vẻ bình thường, nhưng kèm với đó là hình ảnh khiến bao người phải phì cười. Trong ảnh, anh chồng mê nhậu nào đó nằm gọn trong cái lồng chụp chống muỗi dành cho em bé, co ro trông vừa đáng thương, vừa hài hước vô cùng.

Bức ảnh này sau khi đăng đàn không bao lâu đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Bên dưới phần bình luận, "500 anh chị em" đã chia sẻ nhiều cảm xúc của mình như sau: "Tội cho chàng trai ấy", "đây là cái lồng bàn vải hay lồng chụp em bé", "chồng bé bự, say xỉn thế cho vừa", "không biết nên thương hay nên trách", "chồng mình cũng thế, say xỉn suốt", "may là có vợ dễ thương, chứ gặp bà la sát thì ra đường mà nằm chứ chẳng đùa"...

Đấy, thấy không, đa phần chẳng ai bênh vực các ông các anh cả. Mùa xuân nào cũng nói đi nói lại vấn đề này, ơn nghĩa chúc Tết rượu bia chẳng ai cấm, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực, không để vợ con phải phiền lòng. May mà anh chồng trên có cô vợ dễ thương, "trừng trị" theo kiểu rất phụ nữ, vừa đấm vừa xoa vừa lo cho chồng. Chứ gặp vợ "cứng" hơn, nếu không nằm đất muỗi đốt, thì cũng cãi nhau to ngày đầu năm.

(Ảnh: Facebook)