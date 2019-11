"Võ Tắc Thiên" Lưu Hiểu Khánh dùng đủ mọi cách để trẻ hóa mà trông không khác gì "búp bê cao su"

Tối 10/11, nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh đã đăng tải bức hình chụp cùng bạn thân của mình lên trang Weibo cá nhân. Theo đó, vào cuối tháng 10 vừa qua, nữ diễn viên "Võ Tắc Thiên" đã tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật bước sang tuổi 67. Dù đã ngoài lục tuần, Lưu Hiểu Khánh vẫn giữ được nét xuân sắc.

Tuy nhiên, với bức hình được đăng tải mới đây, nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra việc người đẹp "Võ Tắc Thiên" đã sử dụng công cụ chính sửa ảnh quá đà để níu giữ nét thanh xuân. Bức ảnh không những đẹp lên mà nhiều người còn cho rằng việc sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh đã khiến cho khuôn mặt của Lưu Hiểu Khánh trông như bị biến dạng do thẩm mỹ. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn để lại bình luận cho rằng, Lưu Hiểu Khánh chẳng khác gì "búp bê cao su".

Đã có lần bị hỏi về vấn đề tuổi tác, “quốc bảo của Trung Quốc” sinh năm 1955 này khéo léo từ chối bằng câu đùa hài hước: “Tôi nghĩ mình đã 263 tuổi rồi. Tôi đã diễn bốn lần vai thái hậu, bốn lần hóa thân vào Võ Tắc Thiên, tổng cộng lại vừa ra 263 tuổi”.

Vốn là một người đã ở tuổi lục tuần nhưng vẫn chăm chỉ tham gia hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Lưu Hiểu Khánh cũng không thể nào “thắng” được sự phai tàn của thời gian. Dù dùng rất nhiều app chỉnh sửa ảnh để “níu kéo” thanh xuân, thế nhưng, những tấm hình cận mặt, nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên” cũng đành “bất lực”.

Hình ảnh được chính Lưu Hiểu Khánh chia sẻ từng khiến người hâm mộ tỏ ra trầm trồ. Thế nhưng, khuôn mặt thật sự của bà bị biến dạng do vùng cơ xô lệch về một bên. Dư luận soi mói không ít và tin rằng đó chính là do sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ để gìn giữ nét xuân.

Nguồn: QQ