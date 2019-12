Vợ MC Thành Trung bị chồng "dìm hàng" thê thảm với chiếc bụng to phải gập cả chun quần, nhân tiện tiết lộ mua hàng hiệu để lấy dũng khí đi đẻ

Kể từ sau khi kết hôn, cặp đôi MC Thành Trung - Ngọc Hương luôn xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Cả hai đang trong những ngày tháng chờ đợi con đầu lòng ra đời khi Ngọc Hương mang thai tháng cuối cùng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thành Trung đã đăng tải bức ảnh chụp vợ với "chiếc bụng bự" kèm những lời vô cùng hài hước.

"Vợ em đã bắt đầu chuyển sang mặc quần áo của em. Cố gắng lên, sắp được mặc lại quần áo đẹp rồi vợ ơi, yêu lắm".

Thành Trung đăng ảnh trêu Ngọc Hương trên trang cá nhân.

Có thể thấy, do đang mang bầu đến gần ngày đẻ nên bụng Ngọc Hương khá thấp và to. Đó là lý do khiến cô phải lấy đồ của chồng để mặc nhưng mà vẫn phải gập cả chun quần xuống thì mới vừa. Trước đó, Ngọc Hương từng khiến dân tình trầm trồ khi bầu mà vẫn đẹp bất chấp.

Ngọc Hương vẫn đẹp dù mang bầu khá to.

Cách đây ít phút, Ngọc Hương có đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh mua đồ đùng hàng hiệu để chuẩn bị đi đẻ. Với thông báo này, người hâm mộ đoán rằng cặp đôi chắc sẽ đón con đầu lòng rất sớm thôi. Chúc Ngọc Hương mẹ tròn con vuông nhé!