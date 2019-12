Vợ cũ hé lộ nguyên nhân người đàn ông dùng cưa máy cắt cổ tử vong

Liên quan đến người đàn ông 45 tuổi, Phạm Văn R., ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp tự dùng cưa máy cắt cổ mình tử vong tại chỗ, bà H.T.M., 39 tuổi (vợ cũ ông R.) đã chính thức lên tiếng.



Hiện trường vụ dùng máy cưa xích tự cắt cổ mình để tự tử.

Ngày 7/12, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà M cho biết, bà vừa trở về nhà sau nhiều ngày điều trị do bị chồng cũ là R. bóp cổ đến bất động, suýt mất mạng. Hôm đó (ngày 2/12), ông R. về nhà thăm con và giữa hai người không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, sau sự việc đau lòng xảy ra, nhiều dư luận và các trang mạng cho rằng nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình là không đúng.

Bởi, trước đó ông R. có người phụ nữ mới bên ngoài rồi về nhà gây áp lực, nhiều lần đòi ly hôn nhưng bà M. cùng các con không đồng ý. Sau đó, ông R. đưa đơn ra chính quyền sở tại quyết đòi ly hôn bằng được nếu không sẽ tự vẫn. Trước sức ép quá lớn, bà M. đành chấp nhận lời yêu cầu của ông R. và cả hai thuận tình ly hôn.

Sau khi ly hôn, ông R. bỏ đi sống chung với người phụ nữ kia từ nhiều tháng nay. Mới đây, ông R. trở về vợ cũ với lý do là để thăm con. Lúc này, bà M trả lời: “Anh thăm con thì anh thăm, mình đã lớn hết rồi, cũng không liên quan gì nữa vì đã ly hôn”. Dứt lời, ông R. liền chụp lấy bà M. bóp cổ với ý định giết chết. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh chạy đến can ngăn và đưa bà M. đi cấp cứu.

“Lúc đó, tôi không biết gì, cứ nghĩ mình đã chết bỏ lại các con. Đến khi tôi tỉnh lại thì hay tin, chồng cũ đã tự dùng cưa máy cắt cổ mình tử vong. Nghe những người chứng kiến thuật lại, lúc mọi người đưa tôi đi cấp cứu, ông R. nhìn về phía tôi và có thể ông ấy nghĩ tôi đã chết nên mới dùng cưa máy tự tử”, bà M. nhận định.

Theo bà M., gia đình bà từng có cuộc sống hạnh phúc ấm êm, nhưng từ khi có người thứ 3 xuất hiện thì gia đình bắt đầu tan vỡ. Bà M. đã phải đau khổ, khóc hết nước mắt nhưng tình cảm gia đình không thể gắn kết được.

Trước cú sốc bất ngờ ập đến, người con gái lớn của nạn nhân bày tỏ, sau sự việc đau lòng xảy ra, không chỉ gây đau thương mất mát cho gia đình, các con phải vĩnh viễn mất đi người cha. Thế nhưng, những ngày qua, nhiều thông tin cho rằng, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ sự mâu thuẫn với vợ cũ đã khiến gia đình bức xúc.

Ông R. tử vong trong tư thế nằm ngửa, cạnh bên là chiếc cưa máy dính nhiều máu.

“Trong khi đó, cha mẹ con đã ly hôn nhau, không còn liên quan gì nữa. Mẹ con (tức bà M. – PV), một người phụ nữ đã chịu đựng khổ đau với khoảng thời gian dài phải gồng gánh, nuôi các con ăn học, nay lại phải mang thêm áp lực từ dư luận không đúng. Có lần, mẹ con gọi điện thoại, than khóc vì bị cha dọa giết, chắc không sống nổi. Dù vậy, dư luận thiếu căn cứ vẫn cứ xôn xao, gây ảnh hưởng cho gia đình.

Ở đời, đừng nên nhìn từ một phía mà nhận xét người khác, hãy nhìn ở nhiều góc độ để có thể hiểu được người đó thật sự như thế nào. Một câu nói sai lầm có thể giết chết dần một mạng người. Hy vọng, mọi người đừng bàn ra vào nữa, để mẹ con có thể sống và nuôi chúng con nên người”, con gái lớn của nạn nhân chia sẻ.

Trước đó, hơn 8h ngày 2/12, Công an xã Tân Huề tiếp nhận tin báo, về việc ông R. tự dùng cưa máy cắt cổ mình tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Tân Huề có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc đến Công an huyện Thanh Bình.

Tại hiện trường, ông R. mặc chiếc áo thun sậm màu tử vong trên vũng máu trong tư thế nằm ngửa, cổ có vết cắt. Cạnh bên thi thể nạn nhân là chiếc cưa máy có dính nhiều máu.

Ông Huỳnh Hữu Hạnh, Trưởng Công an xã Tân Huề cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định, sau khi bóp cổ bà M. bất tỉnh, có thể ông R. nghĩ vợ cũ đã chết, khiến tinh thần ông bấn loạn nên đã tự dùng cưa máy tự vẫn. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.