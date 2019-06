Vợ con chết bí ẩn khi đi du lịch tại Đà Nẵng: Ám ảnh hành lang hiên nhà, người chồng nhiều lần bưng mặt khóc

Bà Kiều cùng cháu gái bên bàn thờ người con dâu ngoan hiền. Ảnh: V.Đồng

Nỗi đau tột cùng

Sau khi xảy sự việc đau lòng, ngôi nhà của anh Vạn vắng tiếng cười nói. Trong nhà chỉ có con gái út gần 3 tuổi của anh Vạn thi thoảng gọi bà đòi sữa. Nhìn cháu, bà Ngô Thị Kiều (SN 1969, mẹ anh Vạn) tâm sự: “Giờ cháu là niềm vui duy nhất của gia đình. Từ ngày mẹ và anh trai không còn, bố cháu thì suy sụp, còn cháu không cười vui như ngày xưa nữa”.

Kéo chúng tôi ra cái bàn ở sân nhà để tránh cháu nghe được chuyện về mẹ và anh trai, bà Kiều nghẹn ngào, khoảng 9h ngày 16/9/2018, bà Kiều nhận được điện thoại của số máy lạ gọi thông báo cháu nội Đ.V.B (3 tuổi) không qua khỏi. Không hiểu chuyện gì bà nói luôn là nhầm máy. Bởi lúc tối 15/9, cháu B gọi về nói ngày mai sẽ về và mua nhiều quà cho gia đình và em gái. Thế nhưng, gần 1 tiếng sau, bà lại nhận được điện thoại của bà thông gia nói “tình hình xấu lắm, cháu V.T.N.M (mẹ của B) cũng khó qua khỏi”. Bà Kiều chưa kịp định thần thì liên tiếp nhiều cuộc điện thoại thông báo khiến bà ngã quỵ.

“Cứ nhắc đến mẹ và anh trai là cháu lại khóc. Như thói quen ngày xưa, gần trưa là cháu bắt tôi ngồi trước cổng để đón mẹ và luôn nói: “Bà ơi, mẹ gần về rồi”. Chờ mãi không thấy mẹ, cháu lại hỏi: “Mẹ với anh đi đâu rồi bà?”. Câu hỏi đó khiến tôi đứt từng khúc ruột. Cháu hỏi mãi tôi cũng đành trả lời: “Mẹ với anh đi xa rồi không về với con nữa. Con phải ngoan, mẹ với anh sẽ về””, bà Kiều nói.

Ngồi kế bên, anh Vạn buồn rầu kể: “Sau khi đi chơi cùng với đoàn thì gia đình tôi trở về một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng nghỉ. Đến 7h30 sáng hôm sau, thấy vợ con có biểu hiện bất thường, tôi liền nhờ nhân viên lễ tân khách sạn gọi giúp xe cấp cứu đến đưa đi bệnh viện. Lúc đó, tôi cũng choáng váng và không biết gì nữa”.

Cái chết bí ẩn

Đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng của gia đình anh Vạn.

Khi xe cấp cứu chở gia đình anh Vạn vừa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ thì chị M và cháu B tử vong. Còn anh Vạn có triệu chứng bất thường nên đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và được cứu sống. Khi tỉnh lại, nghe tin vợ con chết, anh Vạn sốc nặng, không muốn sống. Nhưng nghĩ đến cái chết oan uổng của vợ con và mong ngóng tin từ các cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến cái chết nên anh có gắng gượng dậy.

“Trở về nhà sau biến cố, sức khỏe của tôi không còn được như trước. Mỗi khi trái gió trở trời, người tôi lại đau nhức. Đặc biệt, trí nhớ không còn được như xưa. Động lực để tôi luôn cố gắng là người con út và kết quả từ nỗ lực điều tra của các cơ quan chức năng về vụ việc khiến vợ con tôi tử vong”, anh Vạn nói.

Chỉ ra hành lang trước nhà, bà Kiều ngậm ngùi: “Đây là khoảng không gian để tối nào cả nhà ngồi quây quần, trò chuyện. Cái cảnh này chắc sẽ không còn nữa. Nhiều lúc nhìn Vạn rưng rưng nước mắt ngồi sụp xuống hành lang này mà cả nhà đều khóc. Giờ mong muốn duy nhất của gia đình là làm sáng tỏ được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con để Vạn yên tâm chăm sóc con út”.

Thế nhưng, nhiều tháng trôi qua mà nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ và con trai anh vẫn chưa được làm rõ khiến anh Vạn ngày càng suy sụp. Đến ngày 17/1/2019, Công an TP Đà Nẵng có thông báo về việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ vợ con anh bị tử vong khi đi du lịch khiến anh Vạn bàng hoàng, day dứt.

Theo nội dung thông báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành điều tra xác minh nhưng chưa tìm thấy dấu hiệu tội phạm, đồng thời tiến hành trưng cầu cơ quan pháp y giám định nguyên nhân tử vong của cháu B và chị M. Tuy nhiên, cho đến nay, thời hiệu điều tra xác minh đã hết, nhưng cơ quan pháp y chưa có kết luận về nguyên nhân gây tử vong nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm đình chỉ nguồn tin báo tội phạm nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ phục hồi giải quyết khi có kết luận cụ thể của cơ quan pháp y.

“Khi nào có nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của vợ con thì tôi mới yên lòng. Chưa có kết luận cụ thể thì tôi vẫn tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ”, anh Vạn quả quyết.