Vợ chồng Tú Vi- Văn Anh lần đầu ngồi ghế nóng “đấu trường nhan sắc”

Hiếm có cặp diễn viên nào trong showbiz nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ như vợ chồng Tú Vi – Văn Anh.

Bén duyên từ lần đầu đóng chung bộ phim Bếp hát, ấn tượng đầu tiên mà Tú Vi dành cho Văn Anh là anh chàng bạn diễn vừa đẹp trai, đa tài, hiền lành, ít nói, nhưng luôn rất chân thành và tốt bụng và thích giúp đỡ người khác.



Do tính cách hợp nhau cùng sự đồng điệu nơi tâm hồn,dần dần Tú Vi và Văn Anh "cảm nắng" nhau lúc nào không hay, mối quan hệ cứ thế phát triển tự nhiên. Tháng 11/2015, Văn Anh đã nhận được cái gật đầu đồng ý về chung một nhà của Tú Vi.

Không ồn ào, không scandal như nhiều những cặp đôi khác trong showbiz, Tú Vi – Văn Anh yêu và cưới nhau một cách bình lặng. Ít ai biết rằng, đằng sau sự đồng điệu ấy là một tuổi thơ bất hạnh, Văn Anh lớn lên trong vòng tay nuôi dưỡng của bố, từ những ngày thơ bé anh đã thiếu bóng dáng của mẹ. Còn Tú Vi, cô không có được tình yêu thương ấm áp từ bố mẹ, từ nhỏ đã sống cùng dì

Chính vì có môt tuổi thơ không mấy êm đềm, Tú Vi – Văn Anh càng trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có, đối với cả hai, tháng năm rực rỡ không chỉ là những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, mà còn là những tháng ngày được bên nhau, cùng nắm tay nhau nhìn về một hướng, cùng sẻ chia những "hạt giống hạnh phúc" đến với những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này.

Chính vì có xuất phát điểm nhiều thiếu thốn nên Tú Vi – Văn Anh thường xuyên tham dự những chương trình thiện nguyện để hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Mới đây, Tú Vi – Văn Anh khi nhận lời mời ngồi ghế nóng chương trình Nhan sắc mới, khởi đầu mới, cặp vợ chồng đã ngay lập tức nhận lời.

Tú vi chia sẻ: "Nhan sắc mới – Khởi đầu mới không phải là chương trình làm đẹp thông thường mà nó mang ý nghĩa cực kỳ nhân văn. Chứng kiến những hồ sơ của các nhân vật gửi đến, thông qua các trường hợp đã được hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ thành công, Vi cực kỳ xúc động. Một chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn những hoàn cảnh khó khăn như thế này thì không có lý do gì Vi từ chối. Hy vọng trong tương lai Vi sẽ được đồng hành lâu dài để giúp đỡ những hoàn cảnh khiếm khuyết được thay đổi, có tương lai tốt hơn".

"Văn Anh cảm thấy mình may mắn hơn rất rất nhiều người ngoài kia vì được sinh ra với ngoại hình đầy đủ. Hơn nữa, bản thân cũng có cuộc sống tuổi thơ thiếu thốn, cơ cực nên khi nhìn những hoàn cảnh khó khăn lại mắc khuyết điểm ngoại hình lớn, Văn Anh vô cùng đồng cảm. Đó chính là lý do vợ chồng mình không ngần ngại nhận lời đồng hành cùng chương trình với hy vọng đóng góp, chia sẻ với những trường hợp kém may mắn ngoài kia" - Văn Anh tâm sự.

Bên cạnh đó, Văn Anh cho biết thêm, anh biết đến chương trình trên thông tin báo chí, truyền thông. Ngoài ra, các chị em thân thiết trong giới nghệ sĩ như Việt Hương, Thu Trang, Hương Giang, Đại Nghĩa, hoa hậu Ngọc Hân.. cũng đã có nhiều lời khen ngợi về tính nhân văn của chương trình.

Tú Vi – Văn Anh hy vọng sự có mặt của 2 vợ chồng trong chương trình sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho các bạn trẻ khiếm khuyết về ngoại hình có hoàn cảnh khó khăn, giúp các bạn có thêm động lực "vượt lên chính mình" để thực hiện giấc mơ của mình.

Chương trình đã đi được chặng đường dài 4 năm, hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn trường hợp được phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Những ca lột xác ấn tượng được nhiều người biết đến như diễn viên múa Lan Nhi, Thạc sĩ xe ôm Duy Phương, Ca Trần Khánh Du, Thầy giáo Nam Định Vũ Đình Thục, cô gái mặc lệch Hồng Anh….

Chương trình do Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc phối hợp với VTV9- Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình thực hiện theo tiêu chí thiện nguyện, lựa chọn những trường hợp mắc khuyết điểm ngoại hình và khó khăn trong cuộc sống hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.

