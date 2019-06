Vĩnh Phúc: Đột nhập khách sạn bắt quả tang nhiều thanh niên đang say tiệc ma túy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 4/6, Công an thành phố Phúc Yên nhận được thông tin tại khách sạn Phúc Yên City thuộc tổ 9, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên về nhóm khách thuê phòng khách sạn có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và mở nhạc to gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo Công an thành phố Phúc Yên đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ họp án bất ngờ để triển khai kế hoạch vây bắt, triệt xóa các nhóm đối tượng núp bóng khách nghỉ trong khách sạn này để sử dụng ma túy trái phép.

Sau hơn một giờ họp án, với kế hoạch cụ thể, từng lực lượng được phân công có mặt sẵn sàng chờ lệnh đột kích, kiểm tra khách sạn.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi có biểu hiện phê ma túy.

Đến khoảng 7h30 phút cùng ngày, các lực lượng tham gia đã có mặt tại hiện trường và bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Phúc Yên City, phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng có biểu hiện phê ma túy tại hai phòng nghỉ 801 và 405 của khách sạn này, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Tại phòng 801, cơ quan công an phát hiện 3 đối tượng gồm 2 nữ và 1 nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Phạm Thị Thúy Y., sinh năm 2000, ở huyện Định Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị Th. và Lê Trần Th., đều sinh năm 1988, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vật chứng thu giữ 1,012 gam ma túy tổng hợp, 1 đĩa sứ có bám dính tinh thể màu trắng, 4 điện thoại di động; 01 xe ô tô BKS: 20A-236.08 và hơn 30 triệu đồng.

Nhiều đối tượng là nữ giới.

Tại phòng 405 cơ quan công an phát hiện có 7 đối tượng gồm 3 nữ và 4 nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Hữu B., sinh năm 1994; Ngô Đình L. và Nguyễn Phương L., đều sinh năm 1991, ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên; Nguyễn Trung Nh. sinh năm 1995; Phạm Thị Thúy Q. sinh năm 1998; Phùng Thị Ngọc H. sinh năm 1996 và Lý Thị Thu Th. sinh năm 1997, đều trú tại tỉnh Phú Thọ.

Vật chứng thu giữ 3 túi ma túy đá, 17 viên ma túy tổng hợp, 10 điện thoại di động. Ngoài ra cơ quan công an thu giữ 01 xe ô tô BKS: 88A-187.48. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các đối tượng trên được đưa về trụ sở Công an thành phố Phúc Yên để test nhanh với chất ma túy. Kết quả cả 10 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cùng ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phúc Yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng gồm Ngô Đình L. và Nguyễn Hữu B., đều ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.

Tại nhà của Nguyễn Hữu B. cơ quan công an thu giữ 170 viên ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng; 7 viên đạn; 1 cân tiểu ly; 1 dùi cui điện và 1 xe máy không biển kiểm soát cùng các tang vật liên quan.

Tại nhà của Ngô Đình L. cơ quan công an thu giữ 98 viên đạn; 82 viên ma túy tổng hợp, 1 thanh đao, 1 dùi cui cùng hàng trăm túi nylon dùng để chia nhỏ ma túy.

Tổng số trọng lượng ma túy lực lượng Công an thu giữ tại phòng 405 và khám xét nhà của các đối tượng Nguyễn Hữu B. và Ngô Đình L. là 122,496 gam ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ việc.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phúc Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm: Ngô Đình L.; Nguyễn Hữu B. và Lê Trần Th. về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.