VIB giới thiệu dịch vụ phiếu quà tặng điện tử trên ứng dụng MyVIB

Tính năng mới này đem lại sự chủ động, thuận tiện, gắn kết tới khách hàng và người thân, đối tác.

Năm 2018, thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam chứng kiến nhiều sự thay đổi nổi bật. Thị trường mua sắm trực tuyến hiện tại đã sôi động hơn bao giờ hết với sự đóng góp của nhiều sàn thương mại điện tử lớn. Một báo cáo BOXME cho thấy, doanh thu TMĐT Việt Nam đạt 2,269 triệu USD và nằm trong top 6 nền thương mại điện tử phát triển nhất toàn cầu năm 2018, tổng số khách hàng trên TMĐT là 49,8 triệu người và xu hướng mua sắm trên di động tăng 72% so với cùng kì.

Thói quen tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, những ứng dụng mua sắm trên di động đang ra đời ngày càng nhiều, nhằm nắm bắt và chuyển đổi "người dùng điện thoại di động" thành "người mua sắm di động". Trên nhu cầu đó, mới đây VIB kết hợp với GotIt – thuộc Công ty cổ phần DayOne (Startup) triển khai tính năng "Tặng quà E – voucher" với nhiều tiện ích: Không ràng buộc giá trị thanh toán tối thiểu, không bó hẹp nhu cầu đổi quà, không hạn chế số lượng E – voucher, không tiềm ẩn điều kiện phát sinh phí.

Khách hàng có nhu cầu mua sắm, hay quà tặng cho người thân, bạn bè, đối tác ở bất kì lúc nào, nơi đâu. Truy cập vào MyVIB, tìm tính năng Tặng quà E-voucher, lựa chọn Giá trị quà tặng hoặc chọn quà trong danh sách các các thương hiệu uy tín, sau đó điền Email/số điện thoại người tặng để hệ thống tự động gửi mã code. Chỉ cần ngồi một chỗ, gửi kèm lời chúc và xác nhận thanh toán là đã hoàn thành việc mua quà tặng điện tử, tiết kiệm đáng kể thời gian và các khoản phí vận chuyển, đóng gói so với hình thức tặng quà bằng hiện vật.

Người được tặng chỉ cần đưa mã code đến 1.821 điểm, cửa hàng của 70 thương hiệu nổi tiếng để sử dụng: Thức ăn nhanh & Cafe: Phúc Long, Highland, DingTea BoBaPop, Tous Les Jours..; Nhà hàng: Kichi – Kichi, Sumo BBQ, Gogi, Daruma, Ashima, Vuvuzela, ThaiExpress, Hoàng Yến Buffet..; Thời trang & mỹ phẩm: Canifa, Vera, Geox breathes, Jockey; Trung tâm mua sắm & siêu thị: CGV, Lotter Mart, BigC, Tiki, Agoda, FPT Shop, Viettravel, Klever Fruit...

Từ nay 19/6 đến 8/7/2019, 900 khách hàng đầu tiên có giao dịch mua sắm e-voucher thành công với giá trị bất kỳ trên MyVIB sẽ được tặng ngay 01 e- voucher trị giá 100.000 VNĐ.

Bà Phạm Thu Hà – Giám đốc Phát triển sản phẩm Ngân hàng số VIB cho biết " Nằm trong định hướng mở rộng vai trò trong hệ sinh thái công nghệ số và khuyến khích sự phát triển của các công ty Start up, Fintech, VIB tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong việc hợp tác với công ty Start up DayOne cho ra mắt tính năng tặng quà điện tử e-voucher. Với mục tiêu mang tới cho khách hàng sự trải nghiệm đa dạng trên nền tảng công nghệ số, chúng tôi hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ khách hàng như đã từng với những lần hợp tác với các công ty Start up trước đây."

Mới đây, VIB cũng đang triển khai chương trình khuyến mại tặng 30.000 món quà ý nghĩa cho khách hàng gửi tiết kiệm và chương trình miễn phí vô điều kiện suốt 6 tháng đầu tiên đối với phí chuyển tiền online và phí rút tiền ATM trên 17.000 ATM toàn quốc bất kể nội mạng hay ngoại mạng. Để biết thêm thông chi tiết, vui lòng truy cập vào website www.vib.com.vn.

Tải và trải nghiệm ứng dụng tính năng quà tặng độc đáo trên ngân hàng di động MyVIB:

• iOS: http://bit.ly/iOSMyVIB

• Android: http://bit.ly/AndroidMyVIB