Vì sao người tiêu dùng thích sử dụng nước mắm Phú Quốc?

Cá cơm than - bí quyết hương vị nước mắm Phú Quốc

Để sản xuất những chai nước mắm truyền thống, suốt 200 năm qua, người dân làm nước mắm Phú Quốc chọn cá cơm than làm nguyên liệu chủ đạo. Trong các loại nguyên liệu tự nhiên ủ ra nước mắm thì cá cơm than là loại có hàm lượng đạm cao nhất cùng hương vị rất riêng không thay thế được. Chất lượng của mẻ cá cơm than chính là điều kiện quan trọng nhất quyết định độ ngon của nước mắm Phú Quốc.

Mùa đánh bắt cá cơm than ở Phú Quốc diễn ra chủ yếu từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm. Để đảm bảo độ tươi ngon, ngư dân Đảo Ngọc thường đánh bắt và ủ chượp ngay trên biển theo quy trình khép kín. Khi lưới cá vừa được kéo cặp mạn, ngư dân phải dùng vợt để vớt loại bỏ tạp chất và súc rửa bằng nước biển, sau đó trộn đảo ngay với muối theo tỷ lệ 3 cá 1 muối rồi đưa xuống hầm tàu.

Cá cơm than và muối - hai nguyên liệu duy nhất trong nước mắm truyền thống

Bí quyết truyền thống đảm bảo chất lượng

Người làm nước mắm Phú Quốc chọn ướp cá cơm than chung với muối Bà Rịa - Vũng Tàu vì muối ở đây có hàm lượng tạp chất thấp nhất. Khi cá vừa rời khỏi lưới, sẽ được ướp ngay lập tức bằng muối tinh khiết lưu kho ít nhất 3 tháng. Sau khi ướp, phần muối lắng ở dưới sẽ bị bỏ đi để đảm bảo giữ lại hương vị cốt lõi nhất của cá cơm.

Nước mắm truyền thống Phú Quốc có màu nâu cánh gián, vị ngọt thơm ngon

Ngoài các nguyên tắc trên, hương vị nước mắm thơm ngon độc đáo của Phú Quốc còn được tạo nên nhờ khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao kết hợp gió biển ôn hoà và điều kiện ủ chượp hoàn toàn khác biệt. Mỗi mẻ nước mắm đều cần được ủ từ 12 đến 15 tháng, kết hợp với chất lượng gỗ thùng chượp, nước mắm sẽ chín và ngon khác nhau. Nước mắm chuẩn kiểu Phú Quốc sẽ có màu cánh gián đậm, trong và mùi thơm nhẹ rất riêng, ngoài vị mặn ngọt hoà quyện, còn cả vị béo tự nhiên của đạm cá.

Thương hiệu kế thừa kinh nghiệm truyền thống lâu năm

Là thương hiệu đang rất được ưa chuộng trên thị trường, Thuyền Xưa hoàn toàn kế thừa kinh nghiệm nước mắm truyền thống của Phú Quốc. Tôn trọng công thức độc đáo và nguồn nguyên liệu đặc sắc của Đảo Ngọc, từng giọt nước mắm Thuyền Xưa chứa trọn vẹn tinh tuý về hương vị của món nước chấm danh bất hư truyền trong văn hoá ẩm thực Việt.

Thuyền Xưa hiện có hai sản phẩm 33 và 40 độ đạm

Không những chủ động trong việc đánh bắt cá phục vụ cho việc sản xuất nước mắm, Thuyền Xưa con cam kết sử dụng nguyên liệu 100% từ biển với cá cơm than Phú Quốc và muối tinh khiết Vũng Tàu trong các thùng gỗ nhiệt đới khổng lồ bằng phương pháp ủ chượp gài nén ít nhất 12 tháng.

Hơn thế nữa, Thuyền Xưa nghiêm ngặt tuân thủ quy trình truyền thống: cá cơm than sau khi kéo lên khỏi mặt nước sẽ được ướp muối theo tỷ lệ 3:1 ngay tại thuyền. Nhờ đó, nước mắm Thuyền Xưa sở hữu màu nâu đỏ hổ phách lấp lánh, đạt độ sánh, độ kết tủa muối, vị hậu ngọt đằm thắm và đặc biệt sở hữu hàm lượng đạm tự nhiên từ cá rất cao.

Thuyền Xưa ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường

Tôn trọng những giá trị cổ điển nhưng không ngừng nâng cao vị thế của gia vị truyền thống Việt, thương hiệu Thuyền Xưa còn đầu tư bao bì sang trọng, trang nhã, thông tin sản phẩm được thể hiện ngắn gọn đầy đủ. Thân chai thuỷ tinh kiểu vuông trong suốt của Thuyền Xưa giúp tôn lên màu nâu ngon mắt của nước mắm, kích thước chai vừa vặn với bàn tay các bà nội trợ Việt.

Bên cạnh đó, Thuyền Xưa còn giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm nhờ chiến lược tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả. Người nội trợ có thể dễ dàng tìm thấy nước mắm Thuyền Xưa tại hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, các siêu thị lớn như Lotte, Aeon Mall và các chuỗi minimarts (Aeon Citimart, Ba Sạch, Satra Food…) và các trang thương mại điện tử: Tiki, Adayroi, Lazada…

Với những giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt thương hiệu, trong tương lai, Thuyền Xưa hứa hẹn sẽ tiếp tục gìn giữ hương vị nước mắm Phú Quốc không những đến hàng triệu căn bếp Việt, mà còn vươn ra tầm thế giới.