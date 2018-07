Vì sao "Mamma Mia! Yêu Lần Nữa" chưa bao giờ hạ nhiệt sau 10 năm vắng bóng

Sau 10 năm, nhà sản xuất Judy Craymer đã mang Mamma Mia! Yêu Lần Nữa (Tựa gốc: Mamma Mia! Here We Go Again) trở lại. Để nối dài hành trình cảm xúc cũng như kể cho khán giả về những mối tình nồng say của Donna thời trẻ, Mamma Mia! Yêu Lần Nữa không thể thiếu những giai điệu vui tươi của nhóm nhạc ABBA được vang lên theo một phong cách hoàn toàn mới mẻ.

Trailer phim "Mamma Mia!: Yêu lần nữa"

Hãy cùng điểm qua ba lý do sẽ khiến khán giả một lần nữa háo hức chờ đợi bộ phim âm nhạc của mùa hè năm nay.

1. Âm nhạc ABBA rộn ràng được làm mới lại cùng phần vũ điệu hoành tráng

Với bộ phim nhạc kịch thì chắc chắn âm nhạc và vũ điệu là 2 yếu tố được trau chuốt tỉ mỉ nhất. Soundtrack của Mamma Mia! Yêu Lần Nữa bao gồm những ca khúc nổi tiếng của ABBA được hòa âm phối khí theo một phong cách rất mới mẻ, đậm chất Mamma Mia!. Từ ca khúc chủ đạo Dancing Queen vui tươi, đến bài hát When I Kissed the Teacher với những ca từ cực kỳ lãng mạn và ngọt ngào hay như Fernando bất hủ đều được biến tấu trong phim bởi chính sự chỉ dẫn của 2 cựu thành viên nhóm ABBA.

Dù được thể hiện bởi những giọng hát không chuyên nhưng những bài hát này vẫn rất có hồn và tràn đầy sức sống. Tựu chung lại thì âm nhạc trong Mamma Mia! Yêu Lần Nữa vẫn là yếu tố trung tâm, vừa mang nét hoài niệm nhưng cũng rất hiện đại.

Ở "Mamma Mia! Yêu Lần Nữa" không những âm nhạc mà vũ điệu cũng sẽ làm say đắm lòng người.

Trong phim còn có sự góp giọng của nữ danh ca gạo cội Cher – nữ thần nhạc Pop suốt hơn 50 năm và là chủ nhân của nhiều giải Grammy và Oscar. Cher đã nói về lý do khiến bà cho rằng không có bất cứ giới hạn nào về không gian và thời gian trong âm nhạc của ABBA: "Trước đây khi tôi nghe những ca khúc của nhóm ABBA, mặc dù rất thích những giai điệu đó nhưng tôi chẳng bao giờ tìm hiểu về phần ca từ. Tôi chẳng hề biết nội dung của Fernando cho tới tận khi được thể hiện ca khúc đó và nhận ra nó giàu cảm xúc như thế nào. ABBA biết cách dùng bài hát để kể các câu chuyện."

2. Phục trang cầu kỳ gợi nhớ về thập niên 70 huy hoàng

Một điểm cộng nữa cho Mamma Mia! Yêu Lần Nữa chính là phần trang phục được thiết kế cầu kỳ và chỉn chu, mang đậm hơi hướng của những năm 70 huy hoàng. Rất khó có một bộ phim nào có thể chiều lòng được những khán giả trẻ tuổi cho đến những quý cô tầm trung, thế nhưng Mamma Mia! Yêu Lần Nữa lại làm được điều đó, chính vì phần trang phục thời thượng với phong cách rất đa dạng từ nữ tính dịu dàng, quý cô thanh lịch cho đến trẻ trung cá tính.

Thập niên 70 có một sự đa dạng về phong cách thời trang, và kiểu dáng của các bộ đồ trông cũng rất đẹp mắt.

Không chỉ đơn giản là được đo may và khoác lên người, những bộ trang phục trong Mamma Mia! Yêu Lần Nữa là cả một sự kỳ công của nhà thiết kế nổi tiếng Michele Clapton. Bà đã dựa vào tạo hình nhân vật, gia cảnh, tuổi tác và hoàn cảnh để chọn xem nó sẽ được xuất hiện cùng với ai và vào lúc nào là hợp lý. Nhóm Dynamos đã biểu diễn tại một quán rượu ở Hy Lạp với một chiếc quần jeans có nhấn nhá ở phần ống quần, đi đôi với áo denim và đôi bốt theo kiểu dáng đầu những năm 70. Đây được cho là một sự lựa chọn rất hợp lý vì họ sẽ nhảy múa tưng bừng cả trên sàn nhà lẫn trên mặt bàn.

3. Sự trở lại của dàn diễn viên hạng A cùng với những gương mặt trẻ tiềm năng

Nữ diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại – Meryl Streep là một điểm sáng cho sự trở lại này của Mamma Mia! Yêu Lần Nữa. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn và một thần thái xuất chúng thì tuổi tác không là vấn đề với Meryl Streep. Còn về dàn diễn viên trẻ thì phải kể đến Lily James, nhà sản xuất Craymer đã dành tặng những lời khen có cánh cho nữ diễn viên trẻ tài ba này: "Lily đã thể hiện đúng tinh thần của Donna. Đó là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này". Đã từng rất thành công trong Cinderella, Lily không những có một sự diễn xuất tài ba mà cô còn sở hữu một giọng hát cực kỳ trong trẻo và ngọt ngào.

Âm nhạc chính là sợi dây kết nối giữa các diễn viên ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Ngoài sự trở lại của ba ông bố rất được yêu thích từ phần một được thể hiện bởi bộ ba diễn viên Pierce Brosnan, Colin Firth và Stellan Skarsgard, Mamma Mia! Yêu Lần Nữa còn quy tụ một dàn diễn viên trẻ tài ba khác để thủ vai các nhân vật chính lúc trẻ, trong đó phải kể tới Alexa Davies trong vai Rosie, Josh Dylan trong vai Bill, Jeremy Irvine trong vai Sam, Hugh Skinner trong vai Harry.