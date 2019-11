Vị khách mời đầu tiên đã lộ diện, những nghệ sĩ còn lại sẽ dự đám cưới Bảo Thy là ai?

Vừa qua, Bảo Thy đã công bố bộ ảnh cưới cùng chồng đại gia và tiết lộ ngày diễn ra hôn lễ là 16/11. Bên cạnh những thông tin về địa điểm tổ chức đám cưới, nữ ca sĩ cũng tiết lộ về quy định an ninh và sự kín đáo của tiệc cưới.

Đặc biệt, gây chú ý nhất vẫn là tiết lộ rằng chỉ có 5 khách mời là nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong đám cưới của Bảo Thy.

Với lượng khách mời là đồng nghiệp trong giới giải trí ít ỏi như vậy thì danh tính của những nhân vật này càng gây tò mò nhiều hơn, bởi đó phải là những người thực sự thân thiết và có mối quan hệ cực gần gũi với Bảo Thy.

Quang Vinh

Quang Vinh là người anh thân thiết với Bảo Thy từ thời cặp đôi này "khuynh đảo" làng nhạc Việt với bản hit "Ngôi nhà hoa hồng". Ngoài đời, Quang Vinh còn có mối quan hệ khá gần gũi với gia đình Bảo Thy khi trước đó nam ca sĩ cũng xuât hiện trong đám cưới của anh trai Bảo Thy.

Bảo Thy và Quang Vinh từng là cặp song ca bài trùng của Vpop

Nam ca sĩ luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của gia đình Bảo Thy như một người anh thân thiết

Vương Khang

Hơn 10 năm trong showbiz, có thể khẳng định Vương Khang là một trong những người bạn thân nhất của Bảo Thy. Hai người bắt đầu tình bạn từ cuộc thi Miss Audition 2000 và sau hơn 10 năm vẫn cùng nhau song ca bài hát "kinh điển" của thế hệ teen 8X, 9X đời đầu "Please tell me why" trên sân khấu, thường xuyên đi du lịch, gặp gỡ nhau ngoài đời. Vì vậy, Vương Khang chắc chắn là nhân vật không thể thiếu trong đám cưới của "công chúa bong bóng".

Tăng Nhật Tuệ

Tăng Nhật Tuệ là người đứng sau hàng loạt ca khúc của Bảo Thy từ thời đỉnh cao đến khi cô mới trở lại showbiz vài năm gần đây. Dù không nhiều người biết đến mối quan hệ của họ nhưng việc Bảo Thy mời Tăng Nhật Tuệ đến một chương trình mà cô làm nhân vật chính để làm khách mời cùng anh trai Thế Bảo, Vương Khang và Quang Vinh đã cho thấy sự thân thiết hơn bạn bè bình thường.

Thúy Ngân

Tính đến thời điểm này, Thúy Ngân là nhân vật duy đầu tiên chắc chắn sẽ có mặt trong tiệc cưới của Bảo Thy. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ còn hẹn gặp đàn em vào ngày 16/11 - đúng ngày đám cưới của cô.

Mặc dù có mối quan hệ thân thiết nhưng Bảo Thy và Thúy Ngân lại khá kín tiếng về tình chị em của mình.

Ngô Kiến Huy

Tiếp sau Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy cũng vừa khoe đã nhận được thiệp mời từ Bảo Thy. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ vừa đăng tải ảnh thiệp cưới được Bảo Thy gửi tới.

Ngô Kiến Huy và Bảo Thy đều là những ca sĩ gắn liền với tuổi teen của các thế hệ 8X, 9X đời đầu. Dù không thường xuyên thể hiện sự thân thiết với nhau như hai người vẫn giữ liên lạc và là những người bạn tốt của nhau.