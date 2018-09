Vì đâu mà khán giả lại đứng ngồi không yên khi "Terius behind me" của So Ji Sub sắp lên sóng?

Ngay từ khi mới công bố dàn diễn viên chính của phim, Terius behind me - Terius phía sau tôi đã khiến khán giả phấn khích vì cuối cùng cũng có thể thấy lại "anh đẹp" So Ji Sub trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn sau 2 năm ròng vắng bóng. Kể từ khi đóng cặp cùng Shin Min Ah trong Oh My Venus, So Ji Sub chỉ an nhàn tham gia các show truyền hình thực tế mà không có bất kỳ dự án truyền hình nào. Đó chính là lý do vì sao mà khi anh xác nhận đóng Terius behind me, khán giả đã đứng ngồi không yên suốt thời gian qua.

Ngoài ra, không ít người cũng tò mò lý do vì sao So Ji Sub lại chọn Terius behind me (Gọi tắt: Terius) chứ không phải một kịch bản truyền hình nào khác. Anh cũng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng Terius mang đến cho anh cảm giác thoải mái khi hóa thân thành anh điệp viên bí mật Kim Bon. Ngoài ra tình tiết phim pha trộn giữa hành động và hài hước cũng là một điểm đặc biệt cuốn hút của phim. So Ji Sub mong muốn bộ phim của mình sẽ khiến khán giả bị hấp dẫn nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi theo dõi.

Cùng điểm qua một số lý do vì sao Terius behind me của So Ji Sub là một bộ phim "must-watch" (phải xem) trong khoảng nửa cuối năm 2018 này:

Quy tụ dàn diễn viên "hùng hậu" và là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "anh đẹp" So Ji Sub

Không chỉ có So Ji Sub, Terius behind me còn quy tụ các diễn viên hùng hậu khác như Jung In Sun, Son Ho Jun và Im Se Mi. Tuy đối với một số khán giả châu Á thì những cái tên này chưa quen thuộc cho lắm. Tuy nhiên đối với các khán giả Hàn Quốc thì họ không còn xa lạ gì với diễn xuất chắc tay của 3 cái tên này.

Khi vừa công bố dàn cast, nhiều khán giả đã gật gù thích thú vì cuối cùng họ đã có thể lại được thấy "anh đẹp" So Ji Sub kề vai sát cánh cùng những diễn viên chắc tay trên màn ảnh nhỏ. Vì là tác phẩm đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng, So Ji Sub đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn lần này. Tuy tạo hình của anh không khác lắm so với con người ngoài đời nhưng So Ji Sub luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên cuốn hút mỗi khi anh xuất hiện.

So với những vai diễn trước đây thì cơ hội hóa thân thành một điệp viên bí mật với khả năng dùng súng, vũ khí và đánh đấm "xuất quỷ nhập thần" quả là một điểm mới lạ đối với các fan của nam tài tử 40 tuổi. Và dù đã chạm ngưỡng 40 nhưng So Ji Sub vẫn thể hiện rằng mình chẳng thua kém gì những "tiểu thịt tươi" trẻ trung, phong độ.

Nói về các nhân vật khác của phim, Jung In Sun đã thể hiện xuất sắc hình tượng một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi nhưng đã biết dành trọn thời gian cho các con của mình. Vô tình sống ngay sát vách anh điệp viên "thất nghiệp", bà nội trợ Go Ae Rin này sẽ gặp không ít rắc rối. Ngoài ra thì Son Ho Jun cũng sẽ biến hóa thành một nhân vật phản diện nhưng lại... không kém phần đáng yêu. Trong khi đó, Im Se Mi lại mang đến hình tượng một cô điệp viên không chỉ xinh đẹp mà còn rất "chất".

Phim là sự pha trộn của các yếu tố: Hài hước, lãng mạn và kịch tính

Tuy không phải một bộ phim thần tượng với dàn diễn viên "trai xinh, gái đẹp", trẻ trung, năng động nhưng Terius behind me vẫn chứa đựng đầy đủ những yếu tố để cấu thành nên một bộ phim hành động mang yếu tố hài hước. Ngoài ra, phim còn mang theo thông điệp về tình người và phản ánh rất thật cuộc sống đời thường của những bà nội trợ hiện đại.

Đan xen với những hình ảnh trong cuộc sống hàng ngày của các nhân vật, phim còn thêm vào đó một số yếu tố gây tranh cãi để đẩy phim lên cao trào và khiến khán giả thích thú khi có thể tự mình suy ngẫm, phân tích tình huống trong phim. Số phận trớ trêu của anh điệp viên bí mật Kim Bon sau khi bị mất việc cũng khiến khán giả thấy "thích thú". Họ sẽ tò mò rằng sau khi "bị đuổi" khỏi tổ chức, Kim Bon sẽ vật lộn với cuộc sống hàng ngày thế nào khi luôn bị 2 tiểu quỷ ở nhà bên phá rối.

Khi cuộc sống hàng ngày của Kim Bon bị gián đoạn bởi những vị khách không mời như Go Ae Rin và cặp sinh đôi con cô, anh chàng sẽ dần nhận ra được những giá trị sống đáng quý. Cuộc sống anh giờ đây không chỉ xoay quanh những nhiệm vụ nguy hiểm mà còn có những niềm vui đơn giản, nhỏ bé mỗi ngày. Bên cạnh đó, chắc chắn là phim không thể thiếu những khoảnh khắc lãng mạn của cặp nam nữ chính rồi. Liệu Kim Bon có vượt qua được nỗi đau mất người yêu khi chính anh là nguyên nhân khiến cô ấy mất mạng để tiến tới với bà mẹ đơn thân Go Ae Rin hay không?

Lời mở đầu đầy bí ẩn: 2 con người khác biệt cùng sống tại một chỗ nhưng lại thuộc về 2 thế giới không giống nhau

Một người được mệnh danh là "điệp viên hàng đầu" của thế giới "các bà mẹ bỉm sữa" và một "người mẹ hàng đầu" trong thế giới điệp viên đầy bí ẩn, sự đối lập đầy lạ lùng này của Kim Bon và Go Ae Rin hứa hẹn sẽ mang đến không ít tiếng cười cho khán giả. Chưa hết, phim sẽ còn tràn ngập những nút thắt khó nhằn mà các nhân vật buộc phải tháo gỡ dần dần từ đầu phim đến cuối phim.

Theo dõi cách mà 2 nhân vật vật lộn để tìm được cách tồn tại trong thế giới chung đầy hỗn độn này sẽ mang đến cho khán giả cảm giác thư giãn đầy thú vị nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, kịch tính. Lời mở đầu của bộ phim trong những teaser đầu tiên càng khiến khán giả thấy tò mò và muốn được xem phim ngay lập tức. Liệu sẽ có tình huống "điên khùng" gì làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống vốn đã được sắp đặt trước của 2 nhân vật chính hay không đây?

Đón xem tập đầu tiên của Terius behind me lên sóng vào lúc 22g00 (giờ địa phương) ngày 27/9 trên kênh MBC.