"Về nhà đi con": Lộ hậu trường cảnh quay "bá đạo" khiến cho cả "bố Sơn" cũng phải diễn hỏng

Tập 73 Về nhà đi con lên sóng tối qua khiến khán giả chú ý với tình tiết Nhã âm mưu chuẩn bị trả thù Vũ, thế nhưng bên cạnh đó, bộ phim cũng cống hiến cho khán giả nhiều khoảnh khắc hài hước, đặc biệt là cảnh quay cô Xuyến mời đám cưới ở cuối phim.

Hậu trường cảnh này mới đây cũng đã được đoàn phim Về nhà đi con tiết lộ tới khán giả. Trong hậu trường, nữ diễn viên Hoàng Yến thủ vai cô Xuyến diễn cũng rất "ngọt". Ngoài ra, khi cô Xuyến kể câu chuyện có người bạn của ông Sơn tới nhà sửa TV giúp, trong hậu trường cũng có rất nhiều lời thoại không được lên sóng.

Hậu trường cảnh quay cô Xuyến mời đám cưới trong "Về nhà đi con"

Cả phân cảnh đã diễn ra vô cùng "trơn tru", nhưng khi cô Xuyến diễn tới câu: "Anh cố tình không hiểu à?" lúc ông Sơn hỏi: "Sao bao lần tôi sang nhà cô sửa đồ có thấy bác sĩ bảo gì đâu nhỉ?", thì cả đoàn phim không ai nhịn được nữa mà phải phá ra cười sặc sụa.

NSƯT Trung Anh cũng phải diễn hỏng vì cảnh quay của cô Xuyến.

Mặc dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng mỗi lần cô Xuyến xuất hiện là khán giả Về nhà đi con lại được phen giải trí, cân bằng lại tâm trạng sau những cảnh phim nặng nề.

Viết về nhân vật Xuyến, thành viên ê kíp Về nhà đi con đã có những chia sẻ hài hước "bá đạo":

Hôm nay nói về Xuyến. Trong vũ trụ Về nhà đi con, Xuyến là một nhân vật khá đăc biệt khi không có quá nhiều thông tin, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng gần như ai cũng biết và yêu thích.

Xuyến, tên đầy đủ là Lương Hoàng Xuyến, 35 tuổi, độc thân. Sinh ra ở một vùng ngoại ô thủ đô, Xuyến thuở nhỏ hiếu học, ưa khám phá, tính tình phóng khoáng lại có chút nhan sắc nên mới 18 tuổi, vừa vượt qua kỳ thi PTTH 30 điểm 6 môn nhân đôi Văn Toán Anh, Xuyến đã chủ trì 1 công trình nghiên cứu khoa học và trực tiếp thực hiện thành công thí nghiệm 'Turn a girl to a wowan by bicycle' (dịch nôm: Biến con gái thành đàn bà bằng xe đạp). Cũng từ thành công khá sớm này, Xuyến sau đó phát hiện ra năng lực siêu nhiên của mình là 'lấy chồng'. Trong mấy năm ngắn ngủi, Xuyến 4 lần bộc lộ năng lực, đã được tổ chức X của Marvel gửi thư mời gia nhập nhiều lần nhưng do đường xa cách trở nên chưa đi được.

Xuyến tính phóng khoáng nhưng lại sống ẩn mình và chỉ vô tình hiện thân khi gặp người đàn ông góa vợ tên Sơn. Biết ông Sơn giỏi sửa điện nước, Xuyến thường xuyên vờ rơi vào tình trạng hỏng hóc, thậm chí có lần giả ngất nhằm đưa ông Sơn vào lưới tình. Nhưng Xuyến tính không bằng (biên) kịch tính. Ông Sơn lại thích hoa… của cô Hạnh, nhiều lần từ chối tình cảm của Xuyến. Xuyến gần như tuyệt vọng, cô tìm đến đạo diễn Danh Dũng xin lời khuyên.

Đạo diễn Dũng, khi này tóc đã bạc trở lại, nhìn Xuyến bộ dạng nhếch nhác, thê thảm mới động lòng trắc ẩn, đoạn nói 'Sơn là một tay rất giỏi diễn. Hơn 30 năm trong nghề đến nay, người ta chưa bao giờ thấy hắn diễn hỏng 1 lần, kể cả khi tập. Thế nên giờ anh cho cô 1 cơ hội, nếu cô có thể khiến hắn không thể diễn nổi, anh sẽ lấy quyền đạo diễn bắt hắn lấy cô'.

Đạo diễn Dũng thường chả bao giờ giữ lời.

Rõ ràng là trong đoạn clip, khán giả đã thấy "ông Sơn" - NSƯT Trung Anh phải diễn hỏng vì "cô Xuyến". Nhưng theo lời kể của thành viên đoàn phim Về nhà đi con, đúng là đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đã không giữ lời thật!