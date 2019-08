Va chạm giao thông, người đàn ông bị đánh chết tại chỗ

Đến khoảng 20 giờ ngày 18-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Dĩ An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng nghiêm trọng, phát sinh từ một vụ va chạm giao thông.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 17 giờ cùng ngày ông Nguyễn Thành Long (39 tuổi, HKTT tại Đồng Nai) điềukhiển xe máy mang biển số 49G1-458.62 đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Tươi.

Khi đến đoạn qua khu Phố Tân Phước (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với 1 nam thanh niên.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Vụ va chạm không nghiêm trọng, hai người chỉ bị trầy xước nhẹ, phương tiện không bị hư hỏng. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, hai người lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.



Nam thanh niên cầm nón bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu ông Long, khiến ông Long chết tại chỗ. Thấy vậy, nam thanh niên dựng xe lên rồi bỏ trốn.

"Nam thanh niên khoảng chừng 30 tuổi và người nạn nhân đi cùng chiều rồi xảy ra va chạm nhẹ thôi. Nhưng sau đó hai bên cãi nhau rồi thanh niên kia cầm nón bảo hiểm đánh khiến người đàn ông ngã xuống đường nằm bất động. Rồi tôi thấy nam thanh niên lấy xe bỏ chạy. Mọi người ra kiểm tra thì thấy nạn nhân đã chết rồi", bà Nguyễn Thị Liên (người dân) kể lại.

Rất đông người dân tập trung hai bên đường theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường điều tra, truy tìm hung thủ gây án.



Trước đó, ngày 27-12-2015, tại Bình Dương cũng xảy ra một vụ va chạm giao thông, sau đó hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Hậu quả là hai người bị đâm chết.

Vụ này, ngày 9-8 TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đại 1 năm tù, bị cáo Hoàng Hà 1 năm 3 tháng tù về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Bị cáo Nguyễn Văn Mậu nhận mức án 1 năm 3 tháng tù và được hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm. Riêng bị cáo Lê Văn Tri nhận mức án chung thân về tội danh giết người.