Uống nước dừa vào mùa hè: Đừng quên những lưu ý “đắt giá” từ chuyên gia để vừa khoẻ vừa đẹp

Nước dừa là một trong những loại nước giải nhiệt được mọi người vô cùng ưa chuộng. Vị ngọt thanh đặc trưng của nước dừa giúp đánh bay cơn khát cực nhanh, cực hiệu quả. Theo Đông y, nước dừa thuộc âm, có vị ngọt ấm, không độc, giúp tăng cường khí lực, tươi nhuận nhan sắc, giải nhiệt, làm mát cơ thể nhanh, cầm máu nên rất tốt khi điều trị cảm nắng, thổ huyết, máu cam.



Mấy ngày trở lại đây, thời tiết ở miền Bắc với nắng nóng kéo dài, nhất ở khu vực Hà Nội, nhiệt độ lên đến 39-40 độ C, khiến nhiều người tìm đến thức uống giải khát này nhiều hơn. Nhưng đây không phải là thói quen thực sự tốt. Để uống nước dừa giúp bạn vừa khỏe vừa đẹp vào mùa hè cần lưu ý đến những điểm quan trọng sau:

Không được lạm dụng nước dừa giải nhiệt

Nhiều người thấy nóng bức vã hết mồ hôi thì nhanh chóng tìm đến nước dừa uống giải nhiệt. Điều đáng nói là chúng ta uống liên tục, uống quá nhiều một lúc. Đây là thói quen vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), nước dừa khi uống với liều lượng nhiều quá mức cho phép sẽ làm giảm huyết áp nhanh chóng, đồng thời làm mềm yếu gân cơ. Do đó, chất điện giải này không được lạm dụng, nhất là với người tập luyện. Nếu không, hiệu quả tập luyện sẽ không như mong đợi, nhất là khiến bạn luôn mệt mỏi, cộng với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm càng khiến bạn mệt hơn.

ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vi (Viện Dinh dưỡng Lâm sàng) cho biết thêm, nước dừa non là sản phẩm dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe, để nuôi dưỡng và phục hồi sức khỏe. Nghiên cứu của y học hiện đại nhận định, trong 100 gram nước dừa tươi có 94,4%; đạm 0,4 gram; đường 4,8 gram, năng lượng 21 calo. Ngoài ra nước dừa non còn có thêm một số khoáng chất khác như sắt, can xi, vitamin C….

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng nghiêm cấm tuyệt đối không được uống nhiều vì sẽ gây phản tác dụng, khiến bạn mệt mỏi hơn vào mùa hè nóng nực.

Không dùng nước dừa thay hẳn cho nước lọc hàng ngày



Theo BS Vi, nước dừa chỉ nên uống bổ sung chứ không dùng thay thế cho nước lọc hàng ngày. Vị chuyên gia nhấn mạnh: "Ngay cả với những người mới đi nắng về hay tập thể dục thể thao mất nhiều mồ hôi khi dùng nước dừa giải nhiệt cũng không được lạm dụng, vẫn phải bổ sung thêm nước lọc mới đạt hiệu quả làm mát cơ thể cũng như chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Ngoài ra, khi uống nước dừa, những đối tượng này phải thêm một chút muối để bổ sung điện giải sẽ tốt hơn".

Uống nước dừa thay nước lọc, đặc biệt còn uống quá nhanh một lúc tới mức quá no sẽ làm tăng lưu lượng tuần hoàn, tăng gánh nặng cho tim, cực nguy hiểm với người lao động nặng, vừa đi nắng về, người vừa mới tập luyện cường độ cao xong.



Đối tượng nào không nên uống nước dừa?

Theo lương y Bùi Hồng Minh, người mắc bệnh tiểu đường không nên uống nước dừa sau bữa ăn vì có nguy cơ làm tăng đường huyết. Người có nguy cơ béo phì cũng cần hạn chế tối đa loại nước này, người đang trong hành trình giảm cân tốt nhất loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn vì uống nước dừa có thể gây tình trạng thừa đường, thừa calo, dễ tăng cân…

Nước dừa có thể khiến người mắc bệnh thận, người bị phù ứ nước trong cơ thể trở nên trầm trọng hơn các triệu chứng nên cần phải có sự tư vấn của chuyên gia, bác sĩ trong từng trường hợp cụ thể, tránh những hiệu quả không mong muốn.

Ngoài ra, nước dừa có tính mát, hàn, nhất là nước dừa non, cực không tốt cho người bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu cũng không được uống nước dừa để phòng nguy cơ sinh non.

Vậy, uống nước dừa thế nào mới vừa khỏe vừa đẹp?

- Không nên uống hơn 3 - 4 trái hay uống liên tục nhiều ngày.

- Không nên uống nước dừa vào buổi tối vì có thể gây đầy bụng.

- Không nên pha nước dừa với các hóa chất khác.

- Khi đi ngoài trời nắng về, nếu uống nước dừa thì cần uống từng chút một để tránh dẫn đến các triệu chứng: ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt hoặc sốt cao...