Ước mơ dở dang của thiếu úy công an gặp nạn khi trên đường nhận công tác sau khi ra trường

Sáng 20/12, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) khiến 1 thiếu úy công an tử vong, 1 thiếu úy khác bị thương.



Hiện trường xảy ra sự việc.



Trước đó, vào chiều tối ngày 19/12, thiếu úy Ngô Viết B. (SN 1997, trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở theo thiếu úy Ngô Hồng T. (SN 1997, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.



Khi chiếc xe máy chở 2 thiếu úy công an đi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên đã bất ngờ xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy khác.

Cú va chạm mạnh khiến thiếu úy B. ngã xuống đường, đúng lúc này một chiếc xe công nông đi phía sau lao tới tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thiếu úy T. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường điều tra vụ tai nạn. Được biết, thiếu úy B. và thiếu úy T. vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân.

Hai người đang trên đường nhận quyết định từ Công an tỉnh về Công an huyện Kỳ Anh công tác thì bất ngờ gặp tai nạn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Kỳ Anh đã đến động viên, chia sẻ cùng gia đình.

Ông Phạm Văn Long, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh cho biết, thiếu úy Ngô Viết B. là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Hoàn cảnh gia đình cũng thuộc diện khó khăn. Bố mẹ B. sống chủ yếu dựa vào nghề làm nông.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng B. vẫn mong ước được thi vào trường công an nên cố gắng học tập. Vì vậy, khi B. nhận bằng tốt nghiệp, có quyết định về công tác tại Công an huyện Kỳ Anh thì gia đình và bạn bè rất vui mừng. Điều đau lòng, khi anh đang trên đường đi nhận nhiệm vụ thì gặp chuyện không may.

Từ khi mất con, bà Nguyễn Thị T. liên tục gào khóc thảm thiết khiến mọi người trong gia đình, hàng xóm càng thêm đau đớn hơn. Trước nỗi đau của gia đình, rất đông người dân địa phương đã đến chia buồn.

"Mọi người ai cũng thương tiếc khi tương lai chiến sĩ này đang mở rộng. Sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng với gia đình", ông Long nói.