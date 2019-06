Ứng dụng công nghệ hướng đích trong hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược, viêm loét dạ dày

Công nghệ hướng đích đưa curcumin tập trung tế bào viêm gấp 70 lần so với Nano Curcumin thông thường



Theo các nghiên cứu khoa học, tinh chất nghệ vàng Curcumin là hoạt chất chiết xuất từ nghệ vàng, có nhiều tác dụng sinh học quý như hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm khớp, viêm gan, ung thư, làm đẹp da, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau sinh…Tức Curcumin không tập trung tác dụng vào một vị trí mà được phân bổ đến nhiều vị trí khác nhau trong cơ thể (tính đặc hiệu kém). Mặt khác, Curcumin lại có nhược điểm: độ tan kém (3.12mg/l ~ 0.0003%) làm cho sinh khả dụng thấp (gần như không hấp thu); không ổn định ở PH ruột, chuyển hóa và thải trừ nhanh, phân bố hạn chế tại mô.

Công nghệ hướng đích là công nghệ giúp gắn kết phân tử thuốc một cách có chọn lọc với các tế bào bệnh nhưng không gây độc hại cho các tế bào khỏe mạnh. Thuốc hướng đích được đánh giá là bước đột phá mới trong các bệnh lý về ung thư, do tính không đặc hiệu, gây ra các tác dụng phụ đang là một vấn đề nan giải của các thuốc chữa Ung thư. Công nghệ hướng đích được ứng dụng thành công vào Curcumin đã tạo ra bước đột phá trong việc hỗ trợ bệnh lý Viêm loét dạ dày trong của ngành Y Dược học Việt Nam. Với việc nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ hướng đích vào Curcumin giúp cho Curcumin hướng đích giải quyết được hai vấn đề lớn nhất của Curcumin là sinh khả dụng và độ đặc hiệu trên bệnh lý viêm loét dạ dày.

Curcumin hướng đích tập trung tấn công tế bào viêm mạnh gấp 70 lần so với Nano Curcumin thông thường là kết quả do các nhà Khoa học của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc Gia Công nghệ Enzym và Protein (Klept) đưa ra tại Hội Thảo "Báo cáo tính an toàn và hiệu quả của công nghệ hướng đích trong bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược" do Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức ngày 31/5 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Hội thảo khoa học "Báo cáo tính hiệu quả và an toàn của công nghệ hướng đích ứng dụng trong bệnh viêm loét dạ dày"

Curcumin hướng đích hiệu quả và an toàn khi ứng dụng trong bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược

Theo kết quả nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc Gia Công nghệ Enzym và Protein (Klept), (Dựa trên Đề tài đánh giá tính hướng đích tế và độc tính của Hệ (Nano Curcumin, axit Folic liên kết Curcumin): "Curcumin hướng đích có khả năng tập trung mạnh với tế bào viêm (tăng gấp 70 lần) so với Nano Curcumin". Công nghệ hướng đích đưa curcumin tập trung tế bào viêm gấp 70 lần so với Nano Curcumin thông thường giúp hiệu quả vượt trội hơn so với nano curcumin thường. Như vậy, Curcumin hướng đích tập trung tế bào viêm hơn và an toàn với tế bào lành.

Ảnh tế bào bị hấp dẫn bởi các chất trên dòng tế bào - Thí nghiệm chứng minh Curcumin hướng đích có khả năng tập trung mạnh với tế bào viêm (tăng gấp 70 lần) so với Nano Curcumin

Các báo cáo cũng chứng minh: Việc sử dụng axit folic để làm chất dẫn đường là hoàn toàn không gây độc hại cho cơ thể, do axit folic được liên kết với polymer trong vật liệu dẫn đường và không có dược tính. Khi tiến hành đo hàm lượng axit folic trong máu theo thời gian cũng không phát hiện thấy. Do đó, hoàn toàn có thể khẳng định axit folic trong Curcumin hướng đích chỉ có tác dụng dẫn đường, không có tác dụng dược lý . Ngoài ra, khi tiến hành đánh giá độc tính cấp của sản phẩm cũng thấy ở liều rất cao, sản phẩm không gây độc và tổn thương các bộ phận. Do đó, người tiêu dùng hòan toàn có thể yên tâm về việc sử dụng curcumin hướng đích về tính an toàn của sản phẩm trong thời gian dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SCurma Fizzy - Trải nghiệm đột phá nano curcumin đích

Hiện nay, công nghệ Curcumin hướng đích đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Elepharma, đưa vào thương mại hóa với Tpbvsk SCurma Fizzy, đã được hàng trăm nghìn người viêm loét dạ dày, trào ngược trong và ngoài nước sử dụng và mang lại hiệu quả rất tốt.

Việc bào chế thành công viên sủi Curcumin hướng đích là bước đột phá với ý nghĩa vô cùng to lớn cho người bị viêm loét dạ dày trào ngược tại Việt Nam. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, một lần nữa khẳng định tính an toàn và hiệu quả vượt trội của Công nghệ hướng đích cho viêm loét dạ dày và trào ngược.

Tpbvsk SCurma Fizzy ứng dụng công nghệ hướng đích tạo ra tinh chất nghệ Curcumin hướng đích thế hệ mới. Nếu Curcumin thế hệ cũ khi vào cơ thể sẽ khó hấp thu, phân tán khắp cơ thể, hiệu quả đối với người bị viêm loét dạ dày, tá tràng rất hạn chế, thì Curcumin hướng đích thế hệ mới chỉ ưu tiên tập trung tác dụng hiệu quả tại các tế bào viêm loét ở dạ dày, giúp tăng hiệu quả hỗ trợ điều trị và rút ngắn thời gian điều trị.

Tpbvsk SCurma Fizzy với nguyên liệu là kết quả chuyển giao từ đề tài nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội và viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, có tác dụng: + Hỗ trợ chống oxy hóa, phòng ngừa bệnh tật + Hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, tá tràng + Hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh