Ưng Đại Vệ bảnh bao, "mẹ 2 con" Lâm Á Hân xuất hiện sau ồn ào ly hôn không êm đẹp với chồng cũ

Mới đây, Ginô Tống cùng dàn diễn viên series Phim cấp 3 đã chính thức công bố dự án đặc biệt trong mùa Hè này, dành tặng những người yêu mến mang tên Học đường nổi loạn 9. Tại sự kiện ra mắt phim, đông đảo diễn viên đã đến chúc mừng ekip của Ginô Tống.

Học đường nổi loạn là series webdrama đầu tiên tại Việt Nam khai thác các câu chuyện liên quan đến lứa tuổi học đường. Các diễn viên chính từ sseries này đều gặt hái được một số thành công nhất định trong sự nghiệp. Ginô Tống trở thành diễn viên "thần tượng" đã tham gia các phim điện ảnh và là một trong những diễn viên có lượng fan đông đảo nhất thời điểm hiện tại.

Lâm Á Hân cùng đứng chung 1 khung hình với Ưng Đại Vệ.

Diện trang phục trẻ trung như nữ sinh, "mẹ 2 con" Lâm Á Hân thu hút nhiều sự chú ý. Từ sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào, Lâm Á Hân trở thành cái tên nổi bật mỗi lần cô xuất hiện ở các sự kiện. Bên cạnh đó, nam ca sĩ "gà trống nuôi con" Ưng Đại Vệ cũng được báo chí săn đón. Diện bộ vest bảnh bao, Ưng Đại Vệ vui vẻ giao lưu cùng khách mời và các diễn viên trong đoàn phim.



Ưng Đại Vệ và Pom.

Chia sẻ về bộ phim Lớp học vui nhộn, Ginô Tống cho biết: "Trong phần phim này, ngoài những câu chuyện học đường gần gũi với các bạn học sinh bấy lâu nay, khán giả có thể thấy những cái nhìn sâu sắc hơn về tình bạn, tình yêu, gia đình và các mối quan hệ xã hội".

Đặc biệt, trong phần phim này người hâm mộ còn ngóng đợi vai diễn của Tronie Ngô. Để ủng hộ cho vai diễn, những người bạn thân như vợ chồng Kelvin Khánh - Khởi My, Thanh Duy đã tới chúc mừng. Trong thời gian giao lưu cùng đoàn làm phim, Khởi My đã nhanh trí phát hiện ra phần nhạc phim là do Tronie thể hiện.

Về phần Tronie Ngô, anh cũng thoải mái chia sẻ về vai diễn của mình: "Mọi chuyện xuất phát điểm khá là tình cở như cái duyên. Trong một lần hội ngộ bạn bè với nhau ở quán cà phê, khi nghe Ginô tâm sự về dự án lần này, Tronie cảm thấy rất thích thú. Vì vậy, mình đã quyết định góp mặt vào một vai diễn phản diện mà mình luôn được hóa thân vào".

Khởi My - Kelvin Khánh cũng tham gia sự kiện.

Tronine hát nhạc phim cho dự án này.

Các diễn viên trả lời câu hỏi của phóng viên.

Tập đầu của Học đường nổi loạn sẽ được chiếu chính thức trên kênh YouTube Phim Cấp 3 vào 16/6/2019 lúc 12g00. Những tập phim tiếp theo sẽ gửi đển khản giả vào lúc 12g00 trưa Chủ nhật mỗi tuần trong tháng.