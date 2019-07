Tỷ phú điều hành đường dây mại dâm trẻ vị thành niên: Suốt hơn 10 năm lạm dụng hơn 30 đứa trẻ, sở hữu "hòn đảo ấu dâm" đầy bí ẩn

Những ngày đầu tháng 7, nước Mỹ chấn động trước thông tin tỷ phú Jeffrey Epstein vướng cáo buộc điều hành đường dây mại dâm 30 trẻ vị thành niên trong suốt 1 thập kỷ. Thông qua một người môi giới, ông tiếp cận và dụ dỗ những đứa trẻ đến chơi biệt thự mình trước khi thực hiện hành vi lạm dụng tình dục rồi trả cho chúng một khoản tiền. Đây không phải là lần đầu tiên Jeffrey vướng vào những vụ kiện cáo liên quan đến vấn đề tình dục trẻ em và qua đây, người ta còn phát hiện nhiều bí mật rùng mình về vị tỷ phú này.



Tối ngày 6/7, Jeffrey bị FBI bắt ngay tại sân bay khi vừa có mặt tại New York bằng chuyên cơ riêng. Theo bản cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2006, ông đã lần lượt đưa các bé gái trong độ tuổi 13 đến 16 đến căn biệt thự 7 tầng tọa lạc ở Palm Beach, bang Florida để quấy rối tình dục. Không chỉ vậy, kẻ ấu dâm còn thực hiện hành vi đồi bại của mình ở các địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình ở New York, trang trại ở bang New Mexico và vùng Caribbean.

Theo đó, Jeffrey hoàn toàn ý thức được những đứa trẻ kia chưa đầy 18 tuổi nhưng vẫn bắt ép quan hệ tình dục. Trước đó, một số được yêu cầu phải mát xa cho hắn trong tình trạng trên người chỉ độc mỗi nội y. Không chỉ trả tiền cho các cô gái, Jeffrey còn gửi thêm cho chúng khoản tiền hoa hồng để lôi kéo bạn bè đồng trang lứa gia nhập vào đường dây mại dâm của hắn. Bên cạnh Jeffrey là không ít cộng sự và nhân viên, cùng chung tay giúp hắn mở rộng công việc kinh doanh, vươn "vòi bạch tuộc" đi khắp nơi.

Sau khi Jeffrey bị bắt, Jennifer Araoz, 1 trong những nạn nhân từng bị hắn lạm dụng tình dục, đã đồng ý đứng ra làm chứng. Jennifer gặp Jeffrey thông qua 1 "nhà tuyển dụng" thường xuyên đến trường tìm gặp cô nói chuyện trong suốt 1 năm. Nghe lời người này, Jennifer thật sự tin rằng Jeffrey tử tế và có thể giúp ích cho sự nghiệp của mình mới đồng ý gặp mặt.

Ngay từ ngày đầu tiên, Jeffrey đã mời Jennifer uống rượu mặc dù cô vẫn còn ở tuổi vị thành niên. Từ sau đó, Jennifer đều đặn lui tới nhà vị tỷ phú 1-2lần/tuần để mát xa cho ông trong tình trạng chỉ mặc đồ lót. Mỗi lần như vậy, cô đều ra về với số tiền 300 USD. Vậy nhưng, Jeffrey ngày càng trở nên táo bạo, yêu cầu Jennifer khỏa thân mát xa. Nạn nhân nhất quyết cự tuyệt tên này lập tức lao vào tấn công tình dục. Sau lần đó, Jennifer không đến nhà Jeffrey đồng thời cũng chẳng dám đi học vì trường cô nằm chung khu nhà ở với tên tỷ phú. Sau khi nghe tin Jeffrey bị bắt, cô lấy hết can đảm đứng ra làm nhân chứng quan trọng trong vụ báo cuộc.

Trong quá khứ, vào năm 2005, 1 người phụ nữ đã tìm đến đồn cảnh sát Florida tố cáo Jeffrey quấy rối tình dục con gái bà. Lực lượng FBI sau đó cũng vào cuộc điều tra thu thập bằng chứng để làm rõ vụ việc. Năm 2008, vị tỷ phú thừa nhận 2 tội danh về mại dâm nhưng chỉ phải ngồi tù 18 tháng và khoản phí bồi thường cho nạn nhân sau cuộc đàm phán với công tố viên.

Sau khi Jeffrey bị bắt, cảnh sát đã tiến hành khám xét căn biệt thự 7 tầng của hắn trước khi xác định đây chính là kho ảnh khổng lồ của hắn. Hàng trăm, hàng nghìn bức ảnh thiếu nữ khỏa thân hoặc bán khỏa thân được tìm thấy trong két sắt bên cạnh những chiếc đĩa CD chứa nội dung đồi trụy. Trong 1 căn phòng, nhân viên điều tra nhìn thấy 1 bàn mát xa, đồ chơi tình dục và nhiều bức ảnh, hoàn toàn trùng khớp với mô tả của nạn nhân về căn phòng họ bị lạm dụng tình dục. Ngoài ra, ngôi nhà còn chứa đựng rất nhiều chi tiết kỳ lạ như hành lang dát đầy mắt giả, búp bê hình người được treo lủng lẳng trên đèn chùm cùng bàn cờ với những quân cờ mô phỏng nhân viên của Jeffrey khi đang ăn mặc gợi cảm. Công tố viên đang lên kế hoạch tịch thu căn biệt thự để phục vụ công tác điều tra.

Một trong những góc khuất đáng sợ khác về vị tỷ phú ấu dâm này là hòn đảo tư nhân thuộc quần đảo Virgin (Mỹ) được ông mua lại từ hơn 20 năm trước. Trước năm 2008, hòn đảo này được Jeffrey sửa sang và biến thành một khu vực bất khả xâm phạm, đến người dân xung quanh cũng không biết điều gì đang diễn ra trên đó. Sau khi Jeffrey thừa nhận hành vi mại dâm trẻ em, nhiều tin đồn rộ lên và người ta bắt đầu gọi đây là "hòn đảo ấu dâm".

Theo lời những người được thuê đến hòn đảo làm việc, họ buộc phải ký vào thỏa thuận bảo mật thông tin nhưng khẳng định từng nhìn thấy rất nhiều cô gái trẻ, trông như mới ở tuổi vị thành niên, lui tới nhưng không quá để ý vì chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Chiêu thức "mua chuộc" nhân viên được Jeffrey sử dụng là số tiền lương hậu hĩnh cùng với những món đồ cũ làm quà. Sau khi Jeffrey bị bắt, công tố viên nghi ngờ "hòn đảo ấu dâm" chính là nơi cư ngụ chính để hắn tổ chức những bữa tiệc thác loạn cùng với trẻ vị thành niên.



Tại phiên tòa vào ngày 8/7, Jeffrey không nhận tội và khẳng định chỉ quan hệ tình dục với người trên 18 tuổi sau khi nhận được đồng thuận của người đó. Nếu bị kết tội, vị tỷ phú sẽ đối mặt với mức án 45 năm tù giam.

Jeffrey được biết đến như 1 tỷ phú tài chính điều hành công ty J. Epstein & Co nhưng không có nhiều thông tin về người này cũng như làm thế nào để ông ta có thể phất lên một cách nhanh chóng. Truyền thông chỉ biết rằng ông sở hữu khối tài sản khổng lồ bao gồm bất động sản ở Mỹ, Pháp, chuyên cơ riêng và hàng chục chiếc siêu xe. Ngoài ra, Jeffrey còn có mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó bao gồm vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(Nguồn: Tổng hợp)