Tuyên chiến với Sơn Tùng - Bích Phương, Chi Pu trở thành "nữ hoàng"?

Tối 11/5, Chi Pu đã chính thức tung ra teaser cho MV mới. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 5 của cô nàng sau khi tuyên bố sẽ cầm micro để trở thành một ca sĩ thực thụ. Teaser lấy màu đỏ làm chủ đạo, trong đó Chi Pu xuất hiện với mái tóc ngắn mang đậm phong cách retro. Sự biến hóa khôn lường của cô nàng khiến các fan không khỏi thích thú, bởi hình ảnh này khác hoàn toàn so với phong cách nhí nhảnh, đáng yêu hay trưởng thành, gợi cảm của các MV Em sai rồi anh xin em đi, Từ hôm nay, Talk to me, Cho ta gần hơn.

Chi Pu dã chính thức trở lại cùng MV mới.

Chi Pu trở thành nữ hoàng, tuyên chiến với Sơn Tùng bằng teaser MV mới.

Điều đáng nói là cũng trong tối 11/5 này, Sơn Tùng M-TP và Bích Phương cũng lần lượt tung MV mới. Việc tuyên chiến với 2 tên tuổi có lượng fan đông đảo như Bích Phương hay Sơn Tùng M-TP được xem là việc làm vừa mạo hiểm, vừa gây thích thú của Chi Pu.

Chi Pu sinh năm 1995, cô được biết đến như một trong những hotgirl đất Bắc thành công nhất. Sau bộ phim 5S online, Chi Pu bắt đầu Nam tiến và thu hút nhiều sự chú ý. Với phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng gương mặt xinh đẹp, Chi Pu nhanh chóng trở thành nhân vật "có số má" ở showbiz Việt.

Cuối năm 2017, Chi Pu bất ngờ tuyên bố lấn sân ca hát và bị đông đảo khán giả chỉ trích là không biết lượng sức mình. Dẫu vậy, Chi Pu vẫn bình thản đạp lên dư luận và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc có phần hình ảnh khá chất lượng, thời thượng.