Tuồn thuốc Bảo hiểm ra ngoài để bán, 5 bác sĩ và điều dưỡng viên của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình bị khởi tố

Liên quan đến vụ án, cùng ngày, trao đổi với PV, đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Hòa Bình khởi tố 5 bị can là Bác sĩ và điều dưỡng viên BVĐK tỉnh Hòa Bình về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



BVĐK tỉnh Hòa Bình

Trước đó, ngày 7/2, Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 23/PC44 về tội Gian lận bảo hiểm được quy định tại điều 215 Bộ luật hình sự năm 2015 để tiến hành điều tra liên quan đến việc bắt quả tàng một số nhân viên làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang có hành vi tuồn thuốc Bảo hiểm Y tế ra ngoài để bán.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xét thấy hành vi lập khống, nâng khống hồ sơ bệnh án của các bác sĩ Khoa nội tổng hợp và Khoa sơ sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thực hiện năm 2017, tại thời điểm Bộ luật hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực.

Do đó, hành vi trên của các đối tượng đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 281 – Bộ luật hình sự năm 1999.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an Hòa Bình ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 23 PC44 thành khởi tố vụ án về tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 281 BLHS năm 1999 (nay là điều 356 BLHS năm 2015).