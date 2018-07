Từng nặng tới 80, 90kg nhưng những người đẹp này vẫn lọt Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2018

Không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp và không cố gắng để hoàn thiện bản thân. Từng nặng tới 80, 90kg vẫn có thể đi thi Hoa hậu Việt Nam, những người đẹp dưới đây đã thực sự truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ:



Huỳnh Phạm Thủy Tiên

Huỳnh Phạm Thủy Tiên từng là một cô gái thừa cân béo phì thế này!

Huỳnh Phạm Thủy Tiên - cô gái sinh năm 1998 đến từ chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại Thương TP.HCM từng gây nhiều sự chú ý khi đạt danh hiệu Miss Duyên Dáng Ngoại Thương hồi tháng 5 vừa qua. Với chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng ấn tượng 92 - 63 - 95, ít ai ngờ được rằng Thùy Tiên từng là một cô nữ sinh thừa cân bị bạn bè trêu chọc. Và người ta càng bất ngờ hơn khi cô nữ sinh ấy đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 và là một trong những thí sinh bước vào vòng Chung kết.

Hành trình của Thủy Tiên thực sự là một cuộc lột xác "vịt hóa thiên nga".

Thủy Tiên tiết lộ, cô từng nặng tới 90kg. Thời điểm tham gia cuộc thi Hoa khôi Ngoại Thương, cô đơn giản chỉ muốn đánh dấu chặng đường giảm cân thành công của mình (Thủy Tiên giảm 30kg trong vòng gần 1 năm rưỡi).

"Em còn nhớ mãi lần khám sức khỏe khi vào năm nhất đại học Ngoại thuương, trước ánh mắt dò xét và những tiếng cười bỡn cợt của các bạn mới em cảm thấy xấu hổ và quyết tâm giảm cân. Với cân nặng 90kg, em không dám tham gia hoạt động gì của lớp, của trường cũng không dám nói chuyện, làm quen với bạn mới"- Thuỷ Tiên chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Hiện tại, người đẹp nặng 58kg và là một trong những gương mặt nổi bật ở Top 19 Chung khảo phía Nam Hoa Hậu Việt Nam.



Phạm Ngọc Hà My

Hà My từng sở hữu thân hình không mấy thon gọn.

"Nữ sinh tặng hoa Tổng thống Donald Trump" là biệt danh gắn liền với Phạm Ngọc Hà My - nữ sinh Học viện Ngoại Giao sau khi cô có vinh dự này vào tháng 11/2017. Khi ấy, hình ảnh và thông tin về Hà My "phủ sóng" nhiều trang báo cũng như mạng xã hội.

Hà My nổi bật trong buổi Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam tại miền Bắc.

Tuy nhiên, để có được vẻ ngoài xinh đẹp, rạng ngời như hiện tại, cô gái 22 tuổi cũng từng phải trải qua một hành trình giảm cân gian khổ. Mùa hè 2017, Hà My tiết lộ cô từng nặng 83 kg. Hai tháng trước khi thi hoa hậu, cô giảm còn 72kg. Hiện tại, sau rất nhiều quyết tâm, cô giảm được thêm 8kg nữa và đặt mục tiêu sẽ tiếp tục hoàn thiện về ngoại hình.

Ngoài ngoại hình rạng rỡ, Hà My cũng là một người đẹp được đánh giá cao về học vấn. Cô thông thạo tiếng Anh, Pháp, biết tiếng Hàn, tiếng Trung. Thời gian vừa qua, Hà My có cơ hội thực tập tại Vụ Thông tin và Báo Chí, Bộ Ngoại giao thông qua việc nộp hồ sơ ứng tuyển. Cô tiết lộ bản thân được tham gia vào nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn như như Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6); Hội nghị cấp cao Hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10); Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung Suu Kyi trong các chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam...

Hiện tại Hà My cao 1m73, số đo 3 vòng 83 - 62 - 94.



Lại Quỳnh Giang

Lại Quỳnh Giang (đứng giữa) có chiều cao nổi trội so với bạn bè.

Lại Quỳnh Giang năm nay 21 tuổi, đến từ Thủ đô Hà Nội. Trước khi đến với Hoa Hậu Việt Nam 2018, cô cũng là một tên tuổi nhận được sự chú ý lớn trong cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ.

Với chiều cao 1m75, số đo 3 vòng "bốc lửa": 89 - 60 - 93, đặc biệt khi chỉ số nhân trắc học cơ thể cũng được đánh giá khá cao, Lại Quỳnh Giang là cái tên thường xuyên được báo giới săn đón.

Lại Quỳnh Giang chụp cùng Hoàng Thùy tại cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ.

Tuy nhiên trước khi đi thi Hoa hậu, chân dài này tiết lộ cô cũng phải giảm tới hàng chục cân để đạt hình thể chuẩn. Trước đây, Quỳnh Giang từng nặng hơn 70kg, cô đã phải vất vả tập luyện trong thời gian dài, kết hợp chế độ ăn uống khoa học

Người đẹp từng lọt vào Chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 thừa nhận: "Tôi có nhiều lần thất bại lắm, cân nặng có lúc lên lúc xuống, có lúc mất niềm tin vào việc mình làm vì đã cố gắng thực hiện nhưng kết quả chẳng như mong đợi. Đợt quyết tâm nhất, tôi giảm được 7kg trong 10 ngày."

Vòng eo thon nhỏ đáng ngưỡng mộ của Lại Quỳnh Giang thời điểm hiện tại.

Hiện tại so với thời điểm thi Hoa hậu Hoàn Vũ, Lại Quỳnh Giang thậm chí đã hoàn thiện số đo hơn nữa và đang sở hữu một hình thể đáng mơ ước đối với bất kỳ cô gái nào.