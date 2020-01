Tưng bừng khai trương Tonymoly tại Việt Nam

Showroom Tonymoly tại trung tâm Big C Thăng Long thu hút sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ về các sản phẩm làm đẹp thành phần tự nhiên.

Tonymoly là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, sở hữu các công thức, thành phần tự nhiên, rất thân thiện với môi trường. Các sản phẩm của Tonymoly được thiết kế bao bì tinh tế, mẫu mã đơn giản và tính năng sản phẩm thiên về BẢO VỆ da nên Tonymoly được mệnh danh là "Bạn thân" của người dùng. Với lịch sử hình thành và phát triển ở Hàn Quốc gần 20 năm, Tonymoly luôn giữ vững vị trí top 10 nhãn hàng mỹ phẩm được ưu chuộng ở Hàn Quốc.

Ông Bae Hae Dong, Chủ tịch của tập đoàn Tonymoly phát biểu tại Lễ khai trương

Tonymoly là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc hàng đầu được hiện diện tại Trung tâm mua sắm Harrods cao cấp nổi tiếng trên thế giới được đặt chi nhánh ở nước Anh. Kế hoạch 2020 của Tonymoly sẽ lựa chọn Việt Nam là thị trường chiến lược để từ đó mở rộng ra thị trường Lào, Campuchia và toàn bộ khu vực Đông Nam Á trong năm 2021.

Hệ thống showroom của Tonymoly sẽ mang tới những trải nghiệm làm đẹp thú vị và sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng. Tại đây, khách hàng sẽ được mua sắm trong không gian hiện đại, mang những đặc trưng riêng. Đặc biệt, khách hàng được tư vấn kỹ lưỡng về cách dưỡng da, chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu bởi đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản của Tonymoly.

Lễ khai trương showroom Tonymoly tại Aeon Mall Hà Đông

Một số sản phẩm được ưa chuộng nhất của Tonymoly bao gồm: Dòng sản phẩm tẩy trang dạng nước được chiết xuất từ lá trà xanh lên men tự nhiên The Chok Chok Green Tea No-washing Cleansing Water, dòng sản phẩm tinh dầu được chiết xuất từ trà đen lên men Black Tea London Classic Oil, và son Perfect Shocking Lips đều đạt giải thưởng "Beauty love No.1" trong chương trình "Got it Beauty" trên Truyền hình Hàn Quốc. Dòng sản phẩm son môi Liptone Get it Tint được đánh giá là một trong những sản phẩm mới tốt nhất trong 6 tháng cuối năm 2018 được đánh giá bởi Beauty Award. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm dưỡng da cao cấp Intense Care 24K Snail được chiết xuất từ tinh chất nhờn của ốc sên và vàng 24k và Bio Ex Cell chuyên biệt chống lão hóa, dòng sản phẩm trang điểm kẻ mắt Back gel eyeliner và nhiều sản phẩm làm đẹp khác đều được khách hàng đánh giá cao về chất lượng.

Khách hàng có thể tới một trong hai showroom mới khai trương để mua sắm và trải nghiệm các sản phẩm mỹ phẩm Tonymoly chính hãng từ Hàn Quốc - Showroom 1: T107-3 Tầng 1, Khu vực mỹ phẩm TTTM Aeon Mall Hà Đông. - Showroom 2: Tầng 1 – Lối vào cổng chính, Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng.