Từ tuổi 20 trở đi, quy trình chăm da của bạn cần phải bổ sung 5 sản phẩm này thì mới tránh được nguy cơ lão hóa không phanh

Khi bạn bước qua lứa tuổi 20, khả năng tái tạo tế bào da – chìa khóa để gìn giữ nét tươi trẻ của bạn sẽ giảm đi khoảng 28%. Bên cạnh đó, bạn biết điều gì cũng sẽ suy giảm theo không? Đó chính là sự sản sinh collagen - một loại protein giúp duy trì độ săn chắc của làn da. Và nếu bạn không có động thái chăm sóc da để bù đắp lại những sự thiếu hụt ấy cũng như bảo vệ và cải thiện làn da của mình thì đến những năm 30 – 40 tuổi, gương mặt sẽ dễ xuất hiện nếp nhăn, thâm nám, tàn nhang và rất nhiều dấu hiệu lão hóa khác. Bởi vậy mà theo các chuyên gia, khi bạn đang ở độ tuổi 20 – 30, hãy thêm vào quy trình làm đẹp các sản phẩm dưới đây để làn da được khỏe đẹp, tươi trẻ bất chấp thời gian.

1. Kem chống nắng

"Chúng ta đều biết rằng ánh nắng là nguyên nhân số 1 gây lão hóa và việc bắt đầu bảo vệ da bằng kem chống nắng từ những năm 20 tuổi là điều vô cùng quan trọng", theo chuyên gia thẩm mỹ Joshua Ross tại Beverly Hills. Dù hiện tại bạn chưa cảm thấy hay nhìn nhận được hậu quả của việc không thoa kem chống nắng nhưng theo chuyên gia Joshua: "Phần lớn sự phá hủy làn da của ánh nắng sẽ chưa xuất hiện cho đến khi bạn bước vào lứa tuổi 30, nên đừng đợi cho đến khi chúng hiện hữu trên làn da của bạn, hãy bảo vệ làn da trước bằng cách thoa kem chống nắng mỗi ngày".

* Sản phẩm gợi ý: CeraVe Face Sunscreen 30 With Zinc Oxide Broad Spectrum SPF 30, $15 (Khoảng 350.000 VNĐ)

Tuýp kem chống nắng vật lý này chứa ceramides giúp tạo một lớp màng bảo vệ, ngăn không cho da bị mất đi độ ẩm. Sản phẩm không chứa dầu khoáng, kết cấu mỏng nhẹ, thoa lên da sẽ thẩm thấu nhanh mà không gây nhờn dính, nặng nề. Chỉ số SPF 30 với tiêu chuẩn "board spectrum" sẽ bảo vệ làn da hiệu quả khỏi tác hại của ánh nắng.

2. Serum vitamin C



"Bước khởi đầu hoàn hảo nhất của quá trình chống lão hóa chính là thêm serum vitamin C vào quy trình dưỡng da buổi sáng của bạn. Vitamin C là chất chống oxy hóa không chỉ giúp vô hiệu hóa các gốc tự do mà còn làm sáng da hiệu quả", theo chuyên gia Joshua Ross. Việc thoa vitamin C và kem chống nắng vào mỗi buổi sáng sẽ giúp bảo vệ làn da toàn diện hơn khỏi ánh mặt trời – nguyên nhân số 1 gây lão hóa.

*Sản phẩm gợi ý: H2O Plus Waterbright Illuminating Serum, $56 (Khoảng 1.306.000 VNĐ)

Lọ serum có kết cấu lỏng nhẹ này thực sự có thể giúp ngăn ngừa và làm mờ các vết thâm nám, làm đều màu và giúp làn da của bạn thêm tươi sáng, tràn đầy sức sống.

3. Kem dưỡng chứa peptides



"Peptides là hoạt chất giúp kích thích sản sinh collagen và tôi khuyên bạn nên dùng những sản phẩm như kem mắt, kem dưỡng ẩm chứa thành phần này để làn da thêm săn chắc, tránh tối đa nguy cơ da chảy xệ khi có tuổi", theo bác sĩ da liễu Audrey Kunin tại bang Missouri, Mỹ.

*Sản phẩm gợi ý: Derma E Advanced Peptides & Collagen Moisturizer, $21 (Khoảng 490.000 VNĐ)

Ngoài thành phần peptides giúp hỗ trợ sản sinh collagen cho da thêm căng mịn, khỏe khoắn; hũ kem dưỡng ẩm này còn giàu chất chống oxy hóa gồm trà xanh và vitamin C. Sự kết hợp của các thành phần lý tưởng ấy sẽ giúp làn da của bạn trông tươi trẻ hơn cả tuổi thật.

4. Tẩy da chết



Như đã đề cập bên trên, từ tuổi 20 thì khả năng tự tái tạo tế bào da sẽ giảm đi khoảng 28%, vì vậy mà các nàng cần sản phẩm tẩy da chết để hỗ trợ làm điều này. Theo bác sĩ da liễu Audrey Kunin: "Tẩy da chết là thao tác vô cùng quan trọng giúp đem lại làn da tươi mới, rạng rỡ. Và miếng tẩy da chết sẽ là cách hiệu quả, đơn giản để giúp bạn làm điều này".

* Sản phẩm gợi ý: Neogen Bio-peel gauze peeling lemon, $27 (Khoảng 595.000 VNĐ//30 miếng)

Không chỉ loại bỏ lớp tế bào chết cứng đầu mà không gây kích ứng, miếng tẩy da chết của Neogen còn giúp làm sáng, đều màu da và ngừa mụn hiệu quả.

5. Kem dưỡng ban đêm



"Vào những năm 20 tuổi, bạn cần cung cấp đầy đủ độ ẩm cho da. Bạn có thể ngại dưỡng ẩm khi còn ở lứa tuổi teen vì lúc này, làn da nhiều dầu và mụn nhưng ngoài 20 tuổi, làn da sẽ thay đổi và trở nên khô hơn. Và tôi khuyên bạn nên bổ sung kem dưỡng da ban đêm vào quy trình làm đẹp của mình", theo chuyên gia Joshua Ross

*Sản phẩm gợi ý: CeraVe Skin Renewing Night Cream, $17 (Khoảng 396.000 VNĐ)

Chứa thành phần ceramide và HA, kem dưỡng ban đêm của CeraVe có khả năng dưỡng ẩm, hồi sinh lớp màng bảo vệ da của bạn sau một đêm. Hũ kem dưỡng ẩm này phù hợp với cả những làn da nhạy cảm nhất nhờ công thức lành tính, hoàn toàn không gây kích ứng.

Nguồn: Byrdie