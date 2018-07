Từ chuyện Việt Hương bức xúc tố Huỳnh Anh đột ngột vắng mặt, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Có thời gian Hà Hồ cũng hay đi trễ"

Chiều 18/7, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức họp báo liveshow "Bởi Vì Yêu" ở Hà Nội. Bên cạnh những chia sẻ xoay quanh đêm diễn, "ông hoàng nhạc Việt" còn thu hút đông đảo sự chú ý với loạt phát ngôn đầy thẳng thắn về thực trạng nghệ sĩ đi muộn hiện nay. Cách đây ít ngày, Việt Hương gây chú ý khi tố Huỳnh Anh đột ngột vắng mặt làm hàng trăm người trong ê kíp phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ. Theo Đàm Vĩnh Hưng, sự bức xúc của Việt Hương là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ lớp sao trẻ trong showbiz Việt.

Clip: Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về thực trạng nghệ sĩ đi muộn trong showbiz Việt

Trước vụ việc này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Việt Hương không hung dữ như tôi. Chính vì thế sự việc phải là giọt nước tràn ly cô ấy mới lên tiếng. Tôi nghĩ do Hương gặp quá nhiều trường hợp như thế nên lần này mới phản ứng vậy. Thật ra nếu cứ không nói, thực trạng này sẽ tiếp tục diễn ra. Khán giả là những người ngoài cuộc, họ không hiểu cảm giác bực bội phải chờ đợi đàn em hàng giờ đồng hồ. Trong khi đó việc đi muộn lại kéo theo hàng loạt hệ luỵ khác. Mọi người ai cũng có cuộc sống gia đình của mình, tại sao tất cả lại phải đợi một người?".

Giọng ca "Say tình" tiết lộ, ngay cả người em thân thiết của anh - nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng từng có một số lần đi muộn. Chứng kiến việc đó, Đàm Vĩnh Hưng lập tức mắng và hỏi nguyên do. Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng rất tôn trọng người khác khi trình bày rõ ràng nguyên nhân và gửi lời xin lỗi ngay khi xuất hiện nên được Đàm Vĩnh Hưng thông cảm. "Hà nói với tôi em không phải là loại người như vậy đâu. Do một số yếu tố về gia đình và Subeo nên cô ấy mới đi trễ một chút" - Mr. Đàm cho biết.

Ngay khi vừa xuất hiện, Hồ Ngọc Hà đã lập tức giải thích và gửi lời xin lỗi đến những người xung quanh.

Cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng chốt lại: "Các bạn trẻ phải thay đổi mình đi. Nếu cứ không nói thì lại tái diễn. Ngay cả ngôi sao quốc tế lớn thế giới để người khác chờ cũng bị chửi, bị "ném đá". Nói chi người Việt Nam, để các đàn anh đàn chị phải chờ thì nhục lắm. Tôi cũng từng bị nhục khi đến trễ 5 phút đã thấy anh Hữu Châu ngồi đó. Anh ấy rất đúng giờ. Tôi xấu hổ vô cùng nên lập tức chạy đến xin lỗi. Duy nhất một lần không có lần thứ hai. Dù các em có là ngôi sao lớn thế nào, hãy nên cho người khác thấy sự trân trọng bằng việc đến đúng giờ. Muốn được người khác tôn trọng bản thân phải tự trọng trước. Tuổi trẻ bây giờ ngông cuồng lắm. Chỉ nhìn thấy sự việc phía trước mà không nhận ra hệ luỵ. Bây giờ có thể dương dương tự đắc nhưng đến khi ngã, các bạn sẽ biết".