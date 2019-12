Từ câu chuyện đầy cảm hứng của Hoàng Thùy và H'Hen Niê trên sân khấu lộng lẫy của Miss Universe: Mỗi một cô gái sinh ra, đều có thể trở thành Hoa hậu của chính cuộc đời mình

Như vậy, hành trình của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 đã chính thức khép lại ở top 20. Dù không thể đi xa hơn trong cuộc đua nhan sắc hàng đầu hành tinh này nhưng những gì Hoàng Thùy làm được cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong bài thuyết trình khi lọt top 20 tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019, Hoàng Thùy nói: "Tôi biết một cô bé bán hàng trên xe lửa vào 10 năm trước, từng bị phân biệt giới tính, nay cô ấy đã trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe. Cô bé đó chính là tôi. Tôi muốn nói với mọi người rằng, hãy luôn tin tưởng vào bản thân và làm việc thật chăm chỉ, bạn có thể đạt được mục tiêu và ước mơ của mình. Tôi đã làm được, còn bạn thì sao?"

Còn nhớ cách đây 1 năm, H'Hen Niê cũng đứng trên sân khấu lộng lẫy của Miss Universe 2019, trước hàng triệu khán giả theo dõi cuộc thi, H'Hen Niê có lời giới thiệu bản thân đầy tự hào và truyền đi thông điệp tích cực.

Cô nói: "Tôi là người dân tộc thiểu số. Đáng lẽ, tôi phải lấy chồng năm 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục. Ngày hôm nay đứng ở đây, tôi muốn nói tôi làm được, các bạn cũng làm được".

Thông điệp mà H'Hen Niê truyền tải đã trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều người, thậm chí còn xuất hiện trong đề thi tuyển chọn học sinh giỏi Văn.

Cả Thùy và H'hen Niê đều khiến nhiều người khó quên với câu chuyện của chính bản thân mình trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn ấy. Họ mang đến đấu trường nhan sắc câu chuyện chân thật nhất của bản thân, hành trình mà họ bước qua bằng chính đôi chân của chính mình.

Khác với nhiều chân dài bước chân vào showbiz, xuất phát điểm của Hoàng Thùy khó khăn hơn nhiều người. Sinh ra ở một vùng quê nghèo tại xứ Thanh, từ tấm bé Hoàng Thùy đã hiểu thế nào là 2 chữ mưu sinh. Khi những đứa trẻ xúng xính quần áo đẹp, thì tuổi thơ của Hoàng Thùy lại vật lộn trên những chuyến tàu để bán hàng rong.

Những nhọc nhằn của quá khứ, những lấm lem bùn đất không làm Hoàng Thùy nản lòng. Bản thân cô cũng chưa từng chối bỏ những tháng ngày vật lộn kiếm sống, chắt chiu từng đồng bạc để phụ giúp gia đình.

Hoàng Thùy nói rằng nếu cách đây hơn 10 năm trước, ai đó gặp Hoàng Thùy sẽ nghĩ rằng con bé đen nhẻm này cuối cùng sẽ lấy chồng sớm, hay làm thuê ở một xưởng may, xưởng giày như nhiều cô gái ở vùng quê nghèo này.

Thế nhưng, Hoàng Thùy lại không chịu khuất phục số phận. Cái nghèo, sự vất vả càng làm cho nhiệt huyết thay đổi cuộc đời của Hoàng Thùy trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa kiếm sống phụ giúp gia đình, Hoàng Thùy dồn hết thời gian cho việc học hành và việc trở thành sinh viên Đại học Kiến Trúc là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời cô gái nghèo xứ Thanh khi ấy.

Mục tiêu càng cao, thì cô càng trân trọng tuổi thơ dữ dội và khốc liệt của mình, bởi chính nó đã làm nên một Hoàng Thùy bản lĩnh như bây giờ.

Từ danh hiệu Vietnam's Next Top Model cho tới ngôi vị Á hậu và bây giờ là top 20 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019, Hoàng Thùy đã chứng tỏ với mọi người rằng: “I can do, you can do”. Từ cô gái gầy gò, đen nhẻm, khuôn mặt được cho là chỉ hợp với thời trang đã có thể phá vỡ mọi ranh giới và định nghĩa về nét đẹp chuẩn Hoa hậu. Từ cô gái bị chê cười khi nói tiếng Anh cho tới màn thuyết trình trôi chảy trên sân khấu Miss Universer của Hoàng Thùy là một hành trình dài với đầy sự nỗ lực.

Mỗi một cô gái sinh ra, bản thân đã chính là Hoa hậu của cuộc đời mình, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Câu chuyện mà họ mang tới sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới không phải là câu chuyện "ôm nghèo kể khổ", tranh thủ tình thương. Bản thân cả H'Hen Niê và Hoàng Thùy đều luôn tin rằng họ chưa từng thấy xấu hổ, thất vọng, khi sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn.

Đúng như H'Hen Niê từng nói: "Có xuất phát điểm không hoàn hảo nhưng tôi luôn nỗ lực vươn lên. Điều đó không chỉ giúp tôi có được cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn là để truyền cảm hứng đến những cô gái trẻ trong buôn làng".