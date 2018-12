Tự biến mình thành "con mồi" để trả thù chồng, ai ngờ cô vợ nhận về kết cục bất ngờ

Tôi và Liam đã kết hôn được 20 năm. Trước đây, khi biết anh từng là một tay chơi thứ thiệt, tôi vẫn chấp nhận quá khứ của Liam. Với lời hứa sẽ thay đổi bản thân sau khi kết hôn cùng việc chiều chuộng tôi hết mức, tôi hoàn toàn đổ gục trước anh chàng điển trai này. Tuy vậy, sau này tôi mới hiểu bản tính con người vô cùng khó thay đổi.

Sự nghi ngờ

Do sở hữu ngoại hình lý tưởng cùng khuôn mặt dễ nhìn, Liam có khá nhiều bạn. Với những người bạn trai, tôi không mấy bận tâm nhưng khi Liam đi cùng những người bạn gái và tỏ ra thân mật với họ, thậm chí kể về những rắc rối trong cuộc hôn nhân của mình, tôi thấy vô cùng khó chịu. Không ít lần tôi bày tỏ nghi ngờ những mối quan hệ đó đã vượt qua ranh giới bạn bè nhưng đều bị Liam gạt đi và phủ nhận tất cả. Do không muốn làm mọi chuyện căng thẳng và ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân, tôi lại chấp nhận lời giải thích của anh ta và cho qua mọi chuyện.

Tuy vậy cuối cùng mọi thứ cũng phơi bày dù tôi có muốn chấp nhận sự thật hay không. Một lần nọ, tôi phải nghỉ làm để trông con ốm. Khi cấp trên yêu cầu gửi gấp tài liệu, tôi buộc phải dùng máy của Liam gửi bởi máy của tôi vẫn để ở công ty. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng máy tính của chồng mình bởi tôi không có thói quen dùng đồ cá nhân của người khác. Tuy vậy, khi mới mở trình duyệt, một loạt danh sách các trang hẹn hò đập vào mắt tôi. Dù khá sững sờ và ngạc nhiên, tôi vẫn không hỏi Liam về điều này mà quyết định sẽ điều tra dần.

Việc một người đàn ông đã lập gia đình lại tham gia các trang mạng hẹn hò khiến tôi vô cùng băn khoăn. Để giải đáp thắc mắc này, tôi quyết định đăng ký tài khoản trên một vài trang đó để tìm hiểu. Tôi dự định sử dụng tên giả và ảnh đại diện của người khác với mục đích tiếp cận Liam. Việc tìm kiếm anh cũng không hề đơn giản. Bởi những trang mạng này có hàng nghìn thành viên, tôi phải tạo nhiều bộ lọc cũng như kiểm tra nhiều thông tin để có được tài khoản của Liam. Phải mất đến hơn một tuần, nỗ lực của tôi mới được đền đáp. Liam sử dụng biệt danh và không để ảnh đại diện nhưng hình xăm trên cánh tay anh đã tố cáo tất cả. Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn bày tỏ sự thích thú với hình xăm đó và mong muốn kết bạn.

Cắn câu

Không lâu sau đó, tin nhắn của tôi đã được hồi đáp. Liam nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn dù chẳng biết tôi là ai. Tôi nói rằng không muốn người thân biết mình sử dụng trang web hẹn hò nên không chia sẻ đầy đủ thông tin cá nhân. Khi cả hai thân thiết, tôi sẽ tiết lộ thêm thông tin cá nhân cũng như gửi ảnh cho anh ta. Liam không tỏ ra nghi ngờ gì mà trái lại còn vô cùng hào hứng với tôi.

Do rất hiểu Liam, tôi cung cấp toàn bộ số liệu ảo về chiều cao, cân nặng, vóc dáng để trở thành người phụ nữ trong mơ của anh ta. Với những thông số tuyệt vời này, Liam nhanh chóng cắn câu và thường xuyên trò chuyện với tôi.

Liam nói rằng rất thích trò chuyện cùng tôi và hi vọng có thể được gặp mặt ngoài đời. Tuy vậy, anh ta không dám thừa nhận đã kết hôn và có con. Dần dần, những cuộc trò chuyện hướng tới các chủ đề nhạy cảm hơn như chuyện chăn gối và đời sống tình dục. Anh cũng hỏi xin số điện thoại nhưng tôi từ chối và lấy lý do chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài. Để an ủi, tôi hứa rằng sẽ duy trì mối quan hệ này và khi thấy sẵn sàng, tôi sẽ gặp mặt anh ấy trực tiếp ngoài đời.

Lộ mặt

Sau gần ba tuần trò chuyện, tôi hỏi ảnh của Liam. Lấy cớ bị hình xăm trên cánh tay anh ta quyến rũ, tôi tha thiết muốn biết được người đang nói chuyện với mình là ai. Liam nhanh chóng đồng ý và gửi cho tôi một bức ảnh. Giây phút mở bức hình anh ta gửi quả là khó khăn và đáng nhớ với tôi. Tôi đã phải đắn đo rất nhiều và sau cùng tự nhủ rằng nếu không xác nhận sự thật, mọi công sức từ trước tới giờ sẽ đổ sông đổ biển. Và tôi đã phải đối mặt với sự thật đau lòng khi đó là bức ảnh của Liam trong bộ đồ bơi. Phải mất rất lâu tôi mới mình tĩnh lại được trước những gì mình vừa phát hiện ra. Tuy vậy tôi vẫn không quên cảm ơn anh ta vì tấm ảnh. Liam đề nghị tôi gửi lại một tấm ảnh nhưng thay vào đó, tôi gợi ý gặp mặt trực tiếp. Tôi bảo rằng mình sẽ mặc một chiếc váy đỏ để anh dễ nhận ra. Liam nhanh chóng đồng ý và vô cùng hứng thú với đề nghị này. Chúng tôi thống nhất sẽ gặp nhau tại một quán cà phê gần nhà.

Sự trả thù chồng ngọt ngào

Càng sát ngày hẹn, tôi càng lo lắng và hồi hộp. Cuối tuần đó, tôi nói với Liam sẽ ghé nhà người bạn và về muộn. Liam cũng nói rằng anh ta sẽ đi uống cà phê với vài người bạn khác. Trước khi rời khỏi nhà, tôi không quên tạm biệt Liam bằng một nụ hôn dài. Tôi biết đây là lần cuối mình có thể làm như vậy.

Tôi chủ động đến quán cà phê sớm hơn để kiểm soát tình hình. Sau khi chọn lựa một vị trí thích hợp, quay lưng ra cửa nhưng đủ để quan sát nhờ chiếc gương nhỏ trên bàn. Liam đến đúng giờ, diện chiếc áo sơ mi trắng cùng một bó hoa khá đẹp. Không nhận ra tôi, Liam tự tin tiến đến và vỗ nhẹ vai tôi và nói: "Chào cô nàng xinh đẹp". Chưa để anh ta kịp nói gì, tôi quay lại và nhẹ nhàng trả lời: "Xin chào Liam". Tôi có thể nhận thấy sự hoang mang cực độ bởi khuôn mặt biến sắc và vài tiếng lắp bắp không thành lời. Không để anh ta kịp thanh minh, tôi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê ngay sau đó.

Cuộc sống mới

Liam cố gắng giải thích mọi chuyện và cầu xin một cơ hội khác sau cuộc gặp định mệnh đó. Sau nhiều lần hỏi, anh ta cũng thừa nhận gặp gỡ và hẹn hò không ít cô nàng trên mạng. Dù vẫn muốn cả hai cùng chung sống để không ảnh hưởng tới những đứa trẻ, tôi thấy vô cùng khó khăn khi niềm tin đã bị phản bội. Cảm giác bất an và lo lắng vì phải duy trì mối quan hệ này khiến tôi nhất quyết từ bỏ. Hiện tại, chúng tôi đã ly hôn được một thời gian và không còn liên lạc với nhau. Có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian trước khi tôi lấy lại thăng bằng và niềm tin mình đã mất trong tình yêu.

