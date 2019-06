Truy tố người phụ nữ giết chết người tình trẻ ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 14/6, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, trú tại nhà số 1, tầng 13, khu C thuộc chung cư HAGL, TP Buôn Ma Thuột) về tội giết người.

Nghi can giết chết người tình trẻ.

Trước đó, Hậu và Nguyễn Văn Hoàng Anh (SN 1993, trú tại phường Tân Lập) có quan hệ tình cảm.

Ngày 17/2, sau khi kết thúc tiệc nhậu, Hậu cùng Hoàng Anh và mọi người đi hát karaoke. Tại đây, Hoàng Anh kéo T. vào phòng bên cạnh đóng cửa và xô T. ngã xuống ghế nhưng T bỏ chạy ra ngoài.

T. vừa ra ngoài thì gặp Hậu. Lúc này, Hậu hỏi: "Hai đứa bây làm gì vậy".

Sau đó, giữa Hậu và Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn ghen tuông.

Đến 22h cùng ngày, Hậu gọi điện thoại hẹn Hoàng Anh đến khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và hỏi: "Tại sao em đối xử với chị như vậy?".

Sau đó, Hoàng Anh cùng T. đến chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, sợ Hậu giận, Hoàng Anh vào gặp Hậu một mình, còn T. ở phía dưới sảnh đợi.

Vừa vào nói chuyện được vài phút, Hậu bực tức lấy dao gọt hoa quả đâm 1 nhát trúng bụng Hoàng Anh khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy bạn trai chảy nhiều máu, Hậu hoảng sợ gọi điện cho bảo vệ đưa Hoàng Anh đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sau khi nghe tin Hoàng Anh chết, Hậu đến cơ quan điều tra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.