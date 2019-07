Truy tìm siêu trộm 17 phút “ôm” 80 chiếc điện thoại tại cửa hàng sát vách trụ sở công an

Chiều 2/7, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang điều tra vụ trộm hàng chục chiếc điện thoại trên địa bàn. Sự việc xảy ra tại cửa hàng điện thoại di động kiêm dịch vụ cầm đồ Duy Thuận do anh Nguyễn Duy Thuận, SN 1984, ngụ xã Hương An, làm chủ.

Anh Thuận kể lại sự việc.

Anh Thuận chia sẻ, khuya 22/6, anh điều khiển xe máy từ cửa hàng về nhà cha mẹ ruột ở xã Quế Cường, huyện Quế Sơn. Trên đường, anh mở điện thoại xem qua camera tại cửa hàng thì không có điều gì bất thường. Đến 1h30, anh vào điện thoại thì không thể xem hình ảnh từ camera của cửa hàng.

Nghi ngờ có điều không lành, anh điều khiển xe máy trở ngược lại cửa hàng. Khi vào bên trong, anh phát hiện 80 chiếc điện thoại có giá trị khoảng 400 triệu đã “không cánh mà bay”. Ngoài ra, 1 số tài sản khác như tiền mặt, card điện thoại cũng đã bị hốt sạch.

Thông qua xem lại caramea, anh Thuận phát hiện, tên trộm là 1 nam thanh niên, bịt mặt. Tên trộm đã tháo mái tôn, dỡ tấm la phông và đột nhập vào cửa hàng. Theo camera, sự việc xảy ra từ 1h42' đến 1h59'. Từ khi đột nhập cho đến lúc thoát khỏi hiện trường, tên trộm chỉ mất đúng 17 phút.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Thuận đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Điều đáng nói, cửa hàng của anh Thuận nằm sát vách trụ sở Công an xã Hương An.