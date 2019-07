Truy tìm người phụ nữ chở theo trẻ em nghi gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn

Thông tin từ công an, trước đó, vào tối ngày 25/7, tại trụ điện số 28 đường Ngự Bình, phường An Tây (TP. Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Hậu quả, anh Nguyễn Vũ N. (đã thay đổi tên - SN 1988), trú tại Lộc Hòa, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu, xe mô tô bị hư hỏng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an TP. Huế xác định, vụ tai nạn nghi liên quan đến một người phụ nữ điều khiển xe nhãn hiệu Airblade BKS 75B1- 095.49. Tuy nhiên, qua xác minh, Cơ quan điều tra Công an xác định xe này đã bán sang tay qua nhiều người.

Người phụ nữ này hoảng 25 tuổi, cao 1m58, mặt tròn, đội mũ bảo hiểm màu cam, mặc áo tay dài màu xanh lam, quần kaki màu sẫm.

Biển số chiếc xe máy nghi gây tai nạn.

Tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trên xe này có 1 ghế chở trẻ em. Người phụ nữ này đi cùng với một người phụ nữ khác mặc váy ngắn màu đen và đang bồng một em bé khoảng 2 tuổi.

Công an TP. Huế phát đi thông báo đề nghị ai là chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trên đến trình diện tại cơ quan Công an. Hoặc ai biết thông tin liên quan đến vụ tại nạn giao thông, người phụ nữ, phương tiện, chủ phương tiện nói trên liên hệ đến Công an TP. Huế để làm rõ.