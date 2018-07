Truy tìm nghi can thứ hai cùng chủ nhà tra tấn nữ giúp việc

Chiều 23/7, Trung tá Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố hình sự vụ án bà chủ nhà tra tấn dã man người giúp việc đang gây xôn xao dư luận. Do sự việc phức tạp nên Công an TP.Pleiku vẫn đang thu thập, có chứng cứ đầy đủ mới có thể khởi tố vụ án.

Vào cuối giờ chiều 23/7, lực lượng Công an TP.Pleiku đã hoàn tất công tác khám xét dãy trọ, nơi bà Hà thuê ở để tra tấn nữ giúp việc. Sau khi hoàn tất công tác khám xét nhà, lực lượng chức năng đã đưa bà Hà về lại trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy đồng thời mời những người sống trong khu nhà trọ đến làm việc để thu thập thêm thông tin.

Bên cạnh đó, một tổ công tác của Công an TP.Pleiku cũng được cử đến huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum), nơi chị Y Nh. sinh sống để lấy lời khai.

Bà chủ nhà tra tấn man nợ nữ giúp việc tại trụ sở công an.

Theo khai báo của chị Nh., ngoài bà Hà còn một người nữa tên Na thường xuyên cùng bà chủ tra tấn đánh đập chị. Hiện, cơ quan công an cũng đang tiến hành xác minh, truy tìm tung tích của người phụ nữ tên Na để làm sáng tỏ sự việc.

Trong một diễn biến khác, cũng trong chiều 23/7, PV tìm đến dãy trọ nơi xảy ra sự việc rúng động để ghi nhận thêm thông tin. Qua tìm hiểu, PV nhận thấy, hầu hết mọi người đều tỏ ra ái ngại, sợ hãi mỗi khi nhắc đến bà Hà.

Một người dân thì thầm với PV: "Mặc dù bà Hà thuê trọ ở đây nhưng ít tiếp xúc với mọi người. Nghe đâu bà ấy là dân "anh chị" trong giới xã hội nên mọi người không ai dám tiếp cận".

Bà Nguyễn Thị Huệ (Tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) thông tin, trước đó, bà nhận được thông tin bà Hà đánh đập một người dân nên đã báo công an. Tuy nhiên, sau đó, bà được thông báo bà Hà đã đưa người làm về quê, từ đó không nghe gì thêm".

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an phường Thống Nhất (TP.Pleiku) cho biết: "Bà Hà chỉ mới nghiện ma túy nên chưa nằm trong danh sách theo dõi. Căn nhà bà Hà thuê chỉ là nơi ăn, nghỉ chứ không phải là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự".