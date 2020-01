Truy bắt kẻ đâm chết em trai bạn gái vì bị ngăn cản không cho đi chơi

Ngày 6/1, Công an huyện Châu Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra truy bắt đối tượng Nguyễn Nhựt Linh (32 tuổi, ngụ TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Đào Minh Tâm (20 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo điều tra, Linh và chị gái của Tâm có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Khoảng 16h ngày 5/1, Linh đi tới nhà của anh Tâm ở tổ 16 thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để rủ bạn gái đi chơi.

Hiện trường vụ án.

Do không đồng ý chuyện tình cảm giữa chị mình và Linh nên anh Tâm nói chuyện. Một lúc sau, cả 2 cự cãi lớn tiếng rồi xông vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, Linh dùng dao đâm chết em trai của bạn gái. Gây án xong, Linh nổ máy xe tẩu thoát. Người dân phát hiện báo cho công an.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra truy bắt đối tượng Linh.