Trường chuyên Sơn La "trần tình" điểm thi THPT cao vượt trội so với thi thử

Sáng 20-7, đại diện trường THPT chuyên Sơn La (tỉnh Sơn La) làm việc với báo chí xung quanh thông tin nghi vấn về điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 của tỉnh này cao bất thường khi học sinh khối chuyên khoa học xã hội có điểm cao vượt trội ở môn tự nhiên và Tiếng Anh.

Thầy Lò Thanh Sơn, chủ nhiệm lớp em N.D., tại buổi làm việc

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Sơn La cho biết kỳ thi THPT quốc gia 2018, 2 thí sinh của tỉnh có điểm cao, thuộc nhóm đứng đầu cả nước, đều học tại Trường THPT chuyên Sơn La. Cụ thể, em N.D. có điểm thi Toán 9,6; Ngữ văn 9,0; Lịch sử 10; Địa lý: 8,25; Tiếng Anh 10. Điểm trung bình là 9,37; Em B.N. có điểm thi 6 môn là Toán 9,8; Ngữ văn 8,75; Lịch sử 7,5; Địa lý 8,25; Giáo dục Công dân 8,0; Tiếng Anh 9,8. Điểm trung bình là 8,68.

Tuy nhiên, trong đợt thi thử do nhà trường tổ chức trong tháng 3-2018, N.D. có số điểm các môn thi chỉ ở mức trung bình, cụ thể là: Toán: 6,4; Văn: 6,5; Tiếng Anh: 5,8; Sử: 5,5; Địa: 4,25; Giáo dục công dân: 5,5; Điểm thi thử các môn của em B.N chỉ đạt: Toán: 5,0; Văn: 4,0; Tiếng Anh: 1,2; Sử: 6,5; Địa: 6,5; Giáo dục công dân: 5,25.

Đại diện nhà trường cho biết theo phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, em B.N. không đăng ký khối nào sử dụng môn Tiếng Anh. Em đăng ký khối Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Toán, Ngữ văn, Lịch sử.

Lý giải vì sao giữa điểm thi thử và điểm thi thật có sự chênh lệch cao như vậy, đại diện Trường THPT chuyên Sơn La cho rằng nhà trường dự kiến tổ chức thi 3 lần nhưng thực tế chỉ tổ chức thi một lần vào tháng 3. Trong lần thi đầu đó, nhiều em chưa biết cách tô, tô bằng bút mực, tô sai mã đề, tô 2 đáp án... "Nhà trường tổ chức chấm bằng máy và không chấm lại để các em rút kinh nghiệm. Lần thi thử chỉ để cho các em tập dượt, cùng với đó, đề thi bám sát đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT nên phần lớn học sinh đạt điểm thấp"- đại diện nhà trường nói.

Tại buổi làm việc sáng 20-7, thầy Lò Thanh Sơn, chủ nhiệm lớp của em N.D., cho biết học sinh N.D. thi vào ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, tổ hợp khối C03, là Toán (9,6 điểm), Ngữ văn (9,0), Lịch sử (10). Với tổ hợp này, điểm thi xét tuyển đại học của em N.D. là 28,6. Trong đó, lớp thầy Sơn có hơn 10 học sinh đạt 25 điểm trở lên thuộc tất cả các khối và các trường như Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng và Học viện An ninh…