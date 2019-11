Trước ngày lấy chồng, "crush thời thanh xuân" của Hoàng Oanh bất ngờ tiết lộ bí mật của nữ diễn viên gây hoang mang

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, đám cưới trong mơ của Hoàng Oanh và ông xã ngoại quốc sẽ chính thức diễn ra.

Lúc này, ắt hẳn cô dâu đang có rất nhiều tâm sự và cảm xúc. Tuy nhiên, chắc chắn Hoàng Oanh sẽ xúc động hơn nhiều nữa khi đọc được bức tâm thư của cậu bạn thân trước ngày cô đi lấy chồng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Quang Bảo đã soạn một bức thu khá dài, gửi đến chồng sắp cưới của Hoàng Oanh để tâm sự những điều về cô bạn thân của mình. Trong đó có tính cách của của Hoàng Oanh thời đi học ra sao, lớn lên thế nào, đặc biệt là tình yêu và sự hy sinh mà cô dành cho người sắp trở thành chồng mình lớn đến bao nhiên.

Quang Bảo viết: "THƯ GỬI JACK.

Chào Jack,

Tui biết dù ta chưa từng một lần gặp nhau nhưng mong bạn sẽ tha thứ cho bức thư đường đột này của tui. Trước tiên tui muốn cám ơn Jack vì đã xuất hiện trong đời của đứa bạn thân "tưng tửng" 18 năm của tui và giúp bạn ấy thoát ế.

Thiệt tình tui cũng không biết là nên vui hay nên buồn cho bạn nữa vì Oanh bạn tui trước nhất rất là hậu đậu, ngày đó đi học lớp 7 Oanh có thể lau đi lau lại 1 cái bảng 8 lần mà bảng vẫn chưa sạch. Lí do là vì chưa giặt nùi giẻ mà lau bảng. Tiếp nữa phải nói Oanh rất chi là đờn ông. Cái này chắc bạn xem Dung Đại Ca rồi ở bên cạnh lâu ngày chắc cũng hiểu hen. Tui không dám viết ra mắc công Dung Đại Ca sẽ giận tím người rồi mai tui không được dự đám cưới nữa thì tội nghiệp tui.

Cuối cùng, điều này rất quan trọng đó chính là bạn Oanh của tui ngày trước thuộc dạng cũng khá là vô tâm. Nhưng tui thấy từ ngày quen bạn thì Oanh có khá hơn. Biết tự chăm chút cho ngày cưới của 2 người, tự vẽ thiết kế thiệp cưới rồi đóng mộc từng cái từng cái một. Thiệt tình lúc biết Oanh tự làm mấy cái đó tui thực sự sửng sốt đó Jack ạ.

Nhưng Oanh có một điều đặc biệt có thể xoá mờ hết tất cả tính xấu trên. Đó là tất cả chúng tôi đều biết Oanh yêu bạn rất nhiều. Oanh có tâm sự với tui có khả năng sẽ bỏ cuộc vui chỉ vì muốn được dành thêm nhiều thời gian bên bạn.

Cho nên, Jack à, hãy yêu thương bạn tui một cách hết mực nhá, người con gái ấy đã phải trải qua nhiều thứ vất vả và đã phải gồng mình trở thành người đờn ông của gia đình suốt nhiều năm rồi. Jack hãy là bờ vai, là điểm tựa để bạn Oanh của tui từ nay về sau có thể quay về làm người phụ nữ đúng nghĩa nghen.

Chúc cho hai bạn thật hạnh phúc và hẹn gặp lại hai bạn vào ngày đặc biệt nhé.

From Quang Bảo with lots of love.

P/s: Xin lỗi bạn Jack là tui phải viết tiếng Việt nhưng mục đích của tui là để cho Oanh sẽ trổ hết tài nghệ Anh Ngữ ra để dịch cho bạn hiểu, nhờ vậy Oanh cũng sẽ đọc được tấm lòng của tui".

Quang Bảo và Hoàng Oanh là bạn thân từ thời thơ ấu, đến nay đã 18 năm. Hoàng Oanh từng tiết lộ, Quang Bảo chính là tháng năm rực rỡ của cô, là người con trai đầu tiên cô thích. Hoàng Oanh và Quang Bảo chung trường, chung lớp 6, 7, 8, rồi tới giờ lại đứng chung sân khấu. Quen nhau lâu như vậy nên đôi bạn thân kết hợp với nhau rất ăn ý, nhiều khi không cần tới kịch bản.