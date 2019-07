Trước khi bỏ vài triệu sắm serum cao cấp, bạn hãy thử phiên bản bình dân có giá chỉ vài trăm nghìn nhưng "xịn sò" không kém

1. Nếu bạn thích: SkinCeuticals C E Ferulic (3,8 triệu VNĐ)

Hãy dùng thử: Dr. Brenner Vitamin C Serum (370.000 VNĐ)

Serum C E Ferulic là sản phẩm nổi tiếng nhất của SkinCeuticals với công thức chứa 15% vitamin C tinh khiết, 1% vitamin E và 0,5% ferulic acid tạo nên combo chống lão hóa quyền năng nhất trên thị trường hiện nay. Vậy nhưng rất nhiều tín đồ làm đẹp đã hết sức bất ngờ khi phát hiện ra Dr. Brenner Vitamin C Serum, sản phẩm rẻ chỉ bằng 1/10 nhưng công thức gần như giống hệt, thậm chí còn nhỉnh hơn về nồng độ vitamin C (20%) và cho kết quả vô cùng ấn tượng.

"Tôi từng được tặng một chai serum SkinCeu C E Ferulic và phải công nhận rằng nó thực sự thần thánh. Vấn đề duy nhất là giá của nó quá cao. Khi tìm ra serum Dr. Brenner với công thức tương tự, ban đầu tôi đã rất hoài nghi nhưng kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thậm chí còn thích nó hơn serum SkinCeu" - một người dùng chia sẻ.

2. Nếu bạn thích: SkinCeuticals Hydrating B5 Gel (1,9 triệu VNĐ)

Hãy dùng thử: Timeless B5 Hydration Serum (348.000 VNĐ)



Hyaluronic acid và vitamin B5 là 2 thành phần chủ lực trong serum dưỡng ẩm, sửa chữa da SkinCeuticals Hydrating B5 Gel. Đây được đánh giá là sản phẩm hoàn hảo cho da lão hóa cần được cấp ẩm để trở nên căng mọng, săn chắc hơn. Vậy nhưng bạn cảm thấy sản phẩm này có giá hơi cao, hãy thử dùng Timeless B5 với 2 thành phần tương tự vì nó đã nhận được review cực kỳ tích cực từ nhiều tín đồ làm đẹp.

"Đây chính là bản sao của SkinCeu Hydrating B5 Gel. Tôi đã dùng qua cả 2 sản phẩm và thấy phiên bản của Timeless cũng cho hiệu quả tương tự" - một người dùng cho biết.

3. Nếu bạn thích: SkinCeuticals Hyaluronic Acid Intensifier (2,3 triệu VNĐ)

Hãy dùng thử: TruSkin Naturals Hyaluronic Acid Serum (370.000 VNĐ)



Làn da thiếu nước trầm trọng chắc chắn sẽ "kết nổ đĩa" SkinCeuticals Hyaluronic Acid Intensifier với công thức hyaluronic acid, proxylane, rễ cam thảo, gạo tím. Sản phẩm TruSkin Naturals Hyaluronic Acid Serum tuy chỉ có một thành phần tương đồng là hyaluronic acid nhưng bù lại được bổ sung không ít thành phần chất lượng như dầu jojoba, lô hội kèm theo vitamin C và E, cho khả năng cấp ẩm vượt trội đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ làm sáng da. Ngon bổ rẻ là vậy, không khó hiểu khi sản phẩm bình dân này đạt gần 1.000 đánh giá 5 sao trên Amazon.

4. Nếu bạn thích: SkinCeuticals Phloretin CF (3,8 triệu VNĐ)

Hãy dùng thử: InstaNatural Age Defying & Skin Clearing Serum (510.000 VNĐ)

Phloretin CF của SkinCeu là phiên bản vitamin C + E + ferulic acid dành riêng cho da dầu, giảm thiểu nguy cơ gây mụn. Công thức C E F kết hợp phloretin của hãng vốn là độc nhất vô nhị trên thị trường hiện nay nhưng nếu bạn đang tìm kiếm serum làm sáng da phù hợp với da dầu mụn ở mức giá rẻ hơn thì InstaNatural Anti Aging Skin Clearing Serum chính là gợi ý đáng thử. Nó có chứa salicylic acid, tràm trà, niacinamide, vitamin C và cả retinol cho tác dụng trị mụn, mờ thâm, trị nhăn cùng lúc.

5. Nếu bạn thích: SkinCeuticals Blemish + Age Defense (2,1 triệu VNĐ)

Hãy dùng thử: Pure Organic Ingredients Salicylic Acid 20% Gel Peel (348.000 VNĐ)

Serum SkinCeuticals Blemish + Age Defense bao gồm diodic acid, AHA, BHA với tác dụng trị mụn đồng thời làm mịn da. Tuy nhiên, nếu không sẵn sàng bỏ hơn 2 triệu VNĐ cho sản phẩm này, bạn có lựa chọn thay thế hết sức tiềm năng là Pure Organic Ingredients Salicylic Acid 20% Solution với công thức 20% salicylic acid (BHA) - được nhận xét là có khả năng trị mụn cực mạnh và hiệu quả.

6. Nếu bạn thích: SkinCeuticals Phyto Corrective Gel (1,5 triệu VNĐ)

Hãy dùng thử: Tree of Life Beauty Hyaluronic Acid Serum (255.000 VNĐ)

SkinCeuticals Phyto Corrective Gel nhắm đến da nhạy cảm, dễ mẩn đỏ và kích ứng nhờ tính năng làm dịu, chống viêm từ những thành phần như hyaluronic acid, dưa chuột, cọ xạ hương và lá olive. Mặc dù serum Tree of Life Beauty Hyaluronic Acid không có công thức y hệt nhưng cũng làm dịu và cấp ẩm cho da không thua kém nhờ bảng thành phần với lô hội, dầu jojoba...

Theo WhoWhatWear